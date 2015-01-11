Энергетики генерации «Урал» впервые состязались в спортивном ориентировании

Сотрудники «Фортум» осваивают всё новые виды спорта. Ещё на прошлой неделе вместе пробовали свои силы на велотрассах в парках Челябинска и Тюмени, а спустя несколько дней, 24 сентября, коллеги-поклонники здорового образа жизни приехали в посёлок Новогорный, чтобы определить сильнейших в открытом первенстве «Фортум» по спортивному ориентированию.

В день соревнований погода преподнесла неприятный сюрприз: с неба не переставал моросить холодный осенний дождь, градусник едва показывал +5. Несмотря на это, желающих пробежаться по осенним тропинкам и дорожкам лесопаркового побережья озера Улагач было не менее семидесяти сотрудников и членов их семей.

С приветственным словом на открытии соревнований выступил технический директор Аргаяшской ТЭЦ Константин Лебедев, пожелавший спортсменам удачных стартов, а болельщикам хорошего отдыха. Для сотрудников и их детей был проведён мастер-класс по ориентированию, а после начались состязания на короткой дистанции (спринт) в разных возрастных группах: до 12 лет, 13-16 лет, 17-39 лет и старше 40 лет.

Начальник производственно-технического отдела Челябинских тепловых сетей Иван Сибатров комментирует: «Хочу поблагодарить организаторов такого замечательного соревнования на стойкость и сообразительность, а также поделиться своим нелёгким маршрутом через дебри парка Новогорного! За время пути спрыгнул с обрыва (правда невысокого), проплыл через ручей (благо, он был по колено), залез в крапиву выше человеческого роста, четыре раза бежал не в ту сторону, перелазил через поваленные деревья. Потерял номер. Карта упала, из-за дождя намокла и буквально на глазах мой маршрут исчезал. И это было на фоне красивого озера Улагач, водосбросного канала Аргаяшской ТЭЦ и всего лишь на трёх километрах дистанции. Но я получил громадное количество позитива и адреналина!»

Среди участников были и те, кто не первый раз выходит на старт подобных состязаний. «Я вырос в Новогорном, в парке тренировался в детстве, но в этот раз дистанция была интересная – постоянно приходилось работать не только ногами, но и головой», – рассказывает машинист-обходчик по котельному оборудованию Челябинской ТЭЦ-2 Евгений Ганеев.

Пока спортсмены преодолевали препятствия, болельщики проводили время с пользой на озере Улагач и рукотворном водопаде – месте, где технологический канал Аргаяшской ТЭЦ выходит в озеро – экскурсии никого не оставили равнодушными. За разговорами об истории посёлка и освоении озера, группа не заметила, как оказалась в самом центре соревнований: то там, то здесь мелькали фигуры, разыскивающие очередной контрольный пункт.

Хотя некоторые участники так и не нашли все необходимые локации, тем не менее они вернулись из осеннего леса с массой впечатлений. «На соревнованиях по спортивному ориентированию я побывал впервые, но мне очень понравилось. Данный вид спорта учит не только быстро перемещаться по незнакомой местности, но и проявлять смекалку, быть внимательным. Я открыл для себя прекрасный посёлок Новогорный и активно провёл время с коллегами. Огромное спасибо Аргаяшской ТЭЦ за теплую встречу, хотелось, чтобы такие соревнования стали традиционными», – делится впечатлениями инженер по ремонту и эксплуатации Челябинских тепловых сетей Владимир Асмус.

В итоге заслуженные награды – кубки и подарки – из рук технического директора АТЭЦ Константина Лебедева получили ассистент технического директора АТЭЦ Наталья Ибрагимова, начальник производственно-технического отдела Челябинских тепловых сетей Иван Сибатров, ведущий инженер по релейной защите и автоматике АТЭЦ Данис Тлявсурин, машинист-обходчик по котельному оборудованию Челябинской ТЭЦ-2 Евгений Ганеев, ведущий специалист по технологическому надзору генерации «Урал» Марк Фастивец, а также дети сотрудников.

«Очень приятно, что на наше приглашение к участию в соревнованиях откликнулось столько сотрудников компании. Здорово видеть знакомые по различным корпоративным мероприятиям лица. Приезжайте к нам в Новогорный, мы всегда рады встретить вас!» – подвёл итог председатель профсоюзного комитета АТЭЦ Сергей Орлов.

Сергей Чернов

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