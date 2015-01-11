Энергетики генерации «Урал» впервые состязались в спортивном ориентировании

Реклама на сайте|Обратная связь Четверг, 28 сентября, 12:48
Регистрация на сайте
Авторизация

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Город OnLine
Акция «Техника безопасности»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Сентябрь 2017 (334)
Август 2017 (372)
Июль 2017 (252)
Июнь 2017 (327)
Май 2017 (242)
Апрель 2017 (261)
Студия визуальных решений «Ника»
| Новости » Спорт

Энергетики генерации «Урал» впервые состязались в спортивном ориентировании

Сотрудники «Фортум» осваивают всё новые виды спорта. Ещё на прошлой неделе вместе пробовали свои силы на велотрассах в парках Челябинска и Тюмени, а спустя несколько дней, 24 сентября, коллеги-поклонники здорового образа жизни приехали в посёлок Новогорный, чтобы определить сильнейших в открытом первенстве «Фортум» по спортивному ориентированию.

В день соревнований погода преподнесла неприятный сюрприз: с неба не переставал моросить холодный осенний дождь, градусник едва показывал +5. Несмотря на это, желающих пробежаться по осенним тропинкам и дорожкам лесопаркового побережья озера Улагач было не менее семидесяти сотрудников и членов их семей.

С приветственным словом на открытии соревнований выступил технический директор Аргаяшской ТЭЦ Константин Лебедев, пожелавший спортсменам удачных стартов, а болельщикам хорошего отдыха. Для сотрудников и их детей был проведён мастер-класс по ориентированию, а после начались состязания на короткой дистанции (спринт) в разных возрастных группах: до 12 лет, 13-16 лет, 17-39 лет и старше 40 лет.

Начальник производственно-технического отдела Челябинских тепловых сетей Иван Сибатров комментирует: «Хочу поблагодарить организаторов такого замечательного соревнования на стойкость и сообразительность, а также поделиться своим нелёгким маршрутом через дебри парка Новогорного! За время пути спрыгнул с обрыва (правда невысокого), проплыл через ручей (благо, он был по колено), залез в крапиву выше человеческого роста, четыре раза бежал не в ту сторону, перелазил через поваленные деревья. Потерял номер. Карта упала, из-за дождя намокла и буквально на глазах мой маршрут исчезал. И это было на фоне красивого озера Улагач, водосбросного канала Аргаяшской ТЭЦ и всего лишь на трёх километрах дистанции. Но я получил громадное количество позитива и адреналина!»

Среди участников были и те, кто не первый раз выходит на старт подобных состязаний. «Я вырос в Новогорном, в парке тренировался в детстве, но в этот раз дистанция была интересная – постоянно приходилось работать не только ногами, но и головой», – рассказывает машинист-обходчик по котельному оборудованию Челябинской ТЭЦ-2 Евгений Ганеев.

Пока спортсмены преодолевали препятствия, болельщики проводили время с пользой на озере Улагач и рукотворном водопаде – месте, где технологический канал Аргаяшской ТЭЦ выходит в озеро – экскурсии никого не оставили равнодушными. За разговорами об истории посёлка и освоении озера, группа не заметила, как оказалась в самом центре соревнований: то там, то здесь мелькали фигуры, разыскивающие очередной контрольный пункт.

Хотя некоторые участники так и не нашли все необходимые локации, тем не менее они вернулись из осеннего леса с массой впечатлений. «На соревнованиях по спортивному ориентированию я побывал впервые, но мне очень понравилось. Данный вид спорта учит не только быстро перемещаться по незнакомой местности, но и проявлять смекалку, быть внимательным. Я открыл для себя прекрасный посёлок Новогорный и активно провёл время с коллегами. Огромное спасибо Аргаяшской ТЭЦ за теплую встречу, хотелось, чтобы такие соревнования стали традиционными», – делится впечатлениями инженер по ремонту и эксплуатации Челябинских тепловых сетей Владимир Асмус.

В итоге заслуженные награды – кубки и подарки – из рук технического директора АТЭЦ Константина Лебедева получили ассистент технического директора АТЭЦ Наталья Ибрагимова, начальник производственно-технического отдела Челябинских тепловых сетей Иван Сибатров, ведущий инженер по релейной защите и автоматике АТЭЦ Данис Тлявсурин, машинист-обходчик по котельному оборудованию Челябинской ТЭЦ-2 Евгений Ганеев, ведущий специалист по технологическому надзору генерации «Урал» Марк Фастивец, а также дети сотрудников.

«Очень приятно, что на наше приглашение к участию в соревнованиях откликнулось столько сотрудников компании. Здорово видеть знакомые по различным корпоративным мероприятиям лица. Приезжайте к нам в Новогорный, мы всегда рады встретить вас!» – подвёл итог председатель профсоюзного комитета АТЭЦ Сергей Орлов.

Сергей Чернов

Фото автора

Энергетики генерации «Урал» впервые состязались в спортивном ориентировании

Энергетики генерации «Урал» впервые состязались в спортивном ориентировании

Энергетики генерации «Урал» впервые состязались в спортивном ориентировании

Энергетики генерации «Урал» впервые состязались в спортивном ориентировании

Энергетики генерации «Урал» впервые состязались в спортивном ориентировании

Энергетики генерации «Урал» впервые состязались в спортивном ориентировании

Энергетики генерации «Урал» впервые состязались в спортивном ориентировании

Энергетики генерации «Урал» впервые состязались в спортивном ориентировании

Энергетики генерации «Урал» впервые состязались в спортивном ориентировании

Ключевые теги: спортивное ориентирование, Фортум.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Нажимая на кнопку ОТПРАВИТЬ, Я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности.
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» Повесившийся в гараже озерчанин сам рассказал о причинах суицида
» НПРО «Урал» всё-таки будут банкротить
» Ради обеспечения своевременной оплаты за электроэнергию введут полное или частичное ограничение её потребления
» Анна Крившина: «Хочу завоевать золото в Токио»
» «Озёрское коммунальное хозяйство» продолжает битву за сотни миллионов
» Верховный Суд поставил точку в деле «СтройГаранта»
» По жалобе жильцов «гагаринского» дома проводится прокурорская проверка
Обсуждаемые новости
» НПРО «Урал» всё-таки будут банкротить
» Недооцененный труд рождает нищету в головах
» О программе благоустройства в 2018 году. Памятка для подготовки документов
» Пятилетие освящения храма в Озерске
» Озерчанин «кинул» дальневосточных партнёров на 600 тысяч
» Директор УАТа вернул 20 миллионов в казну России
» Озёрск. Осень 2017. Видео

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, Новогорный, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, онлайн, перспективы, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, театр кукол, фестиваль, футбол, хоккей, экология

Показать все теги