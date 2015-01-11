Эти старые добрые сказки, или 66 сезон подарит зрителям две премьеры для маленьких

7 и 8 октября Озерский театр кукол распахнет свои двери и начнет свой 66 сезон.

Чем порадует театр зрителей в этот раз?

Дорогие родители, мы услышали ваши просьбы и пожелания: именно двумя премьерами для самых маленьких зрителей (для детей с трех лет) начнется наш сезон. Первая – спектакль «Колобок» – его откроет, вторая – «Курочка Ряба» – состоится чуть позже (где-то в декабре).

Эти постановки стали возможны благодаря гранту Правительства для муниципальных театров России.

Ставит оба спектакля главный режиссер театра Дмитрий Ерохин. Он и предлагает детям и их родителям вернуться к самым первым нашим русским народным сказкам и посмотреть на них новым, незамыленным, умудренным жизненным опытом взором.

Ведь не секрет, что эти сказки открывают для ребенка мир литературы, рассказываются детям чаще других. Они впитались в нашу душу с самого детства, мы слишком хорошо их знаем, и поэтому наше сознание как бы «проскальзывает» мимо их смысла, их образов. Они кажутся нам слишком просты, порой примитивны, а иногда даже бессмысленными, как «Курочка Ряба». «Дед бил, бил яичко – не разбил. Баба била, била - не разбила. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Дед плачет, баба плачет…» Почему плачут, ведь они именно этого и добивались – подчас шепчет нам наше первое, логическое, обывательское, поверхностное восприятие сказки.

Так ли все просто? Такова ли логика развития сказки? Ведь культура обкатывала эти сказки, передаваемые из поколения в поколение, тысячелетиями!!! И мы с вами знаем, что раз эти тексты сохранились в веках, значит это не случайно, значит, в них кроется вся соль национального самосознания, значит, там есть послание, наказ нам, будущим поколениям, от наших мудрых предков. Помочь услышать это послание, этот наказ и призваны спектакли нашего театра.

Спектакль «Колобок» ширмовой. Наши зрители не раз высказывали пожелание о том, чтобы в театре было как можно больше таких постановок. Художник-постановщик Андрей Степанов создает, с одной стороны, очень компактное, с другой – многоплановое пространство: и – за антуражем красивой деревенской избы открывается путь-тропинка, по которой и отправится в большой мир главный герой.

Текст «Колобка» режиссер-постановщик Дмитрий Ерохин стремится максимально сохранить, добиваясь эффекта узнавания такой родной доброй старой сказки. Причем за основу спектакля взята наиболее архаичная редакция А. Н. Толстого, поэтому для кого-то песенка Колобка может зазвучать совершенно непривычно. И неожиданные повороты сюжета так же ждут зрителей даже в этой сказке.

В спектакле будут играть два состава – в основном этом молодые актеры труппы: в роли Колобка Алена Захарчук и Елизавета Федорова, остальные роли исполнят Регина Филимонцева, Алена Максимова, Роман Соловьёв, Игорь Филимонцев.

Давайте снова уже вместе с детьми и внуками вспомним такие узнаваемые, такие простые и вместе с тем мудрые сказки и посмотрим на них свежим взглядом: какие смыслы откроются нам теперь, в XXI веке?

Ждем вас на премьеру 7 и 8 октября, в 11.00.

Ольга Жукова