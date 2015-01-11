Зачет за отчет. Министр Ольга Васильева о третьей смене, учебниках и поборах

В России 8900 школьников пока еще продолжают учиться в третью смену. В прошлом году таких учеников было 22 тысячи.

Многие здания школ нуждаются в ремонте и реконструкции, так как строились 40-50 лет назад. Есть сложности с открытием ясельных групп. Об этом рассказала депутатам Госдумы в рамках "правительственного часа" министр образования и науки Ольга Васильева.

- Дефицит педагогических кадров - 1,1 процента. При этом у нас более миллиона учителей - люди до 35 лет, - пояснила министр.

Три года назад 5 процентов вакансий были свободными.

Ольга Васильева пообещала, что регионы смогут выбирать, как педагогу пройти аттестацию - по старой схеме, как это было раньше, или по новой, где предлагаются иные карьерные ступени - учитель, учитель-методист или старший учитель, учитель-наставник. Министр особо отметила, что все прежние заслуги и звания у педагогов сохраняются.

Болезненный вопрос - учебники. В перечне их сейчас 1377.

- Появятся новые подходы к содержанию учебников и их экспертизе. Перед принятием окончательного решения минобрнауки оставляет за собой право заказать экспертизу учебника тому, кому считает нужным. Думаю, в перечне останется не больше 2-3 линеек, включая базовые, - подчеркнула Ольга Васильева.

В этом году девятиклассники в рамках пилотного проекта впервые будут сдавать устную часть по русскому языку. Будет сохраняться и развиваться сеть специализированных школ, а кадетские школы могут получить такой же статус, как суворовские и нахимовские училища.

Министр напомнила, что в этом году изменились правила приема и учебы для целевиков. Многие из них, поступая по квоте и на льготных условиях, потом не возвращались на работу в регионы. Сейчас нарушать условия будет очень сложно.

"Как повысить статус завуча по воспитательной работе? Можно ли учитывать внеклассную работу при оценке школ?" - интересовались депутаты.

- Этот критерий должен быть обязательным для мониторинга, - согласилась министр. - В школах уже появились вожатые, есть ставки педагогов-воспитателей, ширится Российское движение школьников. Недавно мы возили 80 самых талантливых учеников на Байконур, чтобы они своими глазами увидели, как происходит запуск ракеты. После этого потрясающего события 8 человек решили, что пойдут в МАИ. - рассказала Ольга Васильева.

Можно ли сделать бесплатным второе высшее образование для режиссеров, дирижеров? Министр ответила, что по существу "за" это предложение. Но возникает вопрос: кому именно давать такую возможность? Кто и по каким критериям определит, что вот этот врач, горный инженер или физик может претендовать второй раз на бесплатное место? Зашла речь об отраслевых вузах.

- В 2018 году увеличивается финансирование всех отраслевых вузов, - пообещала министр.

А на вопрос о закрытии одной из базовых кафедр в МАИ высказалась жестко: "Базовые кафедры не могут быть закрыты. Это не то что смешно, это дико". Спросили министра о втором иностранном языке в школе. "Считаю, что лучше знать один иностранный язык, не занимаясь в данном случае очковтирательством и шапкозакидательством", - была откровенна Ольга Васильева.

По поводу платных услуг в школе она тоже высказалась однозначно: "Моя позиция очень жесткая: никаких платных услуг, даже покупки мыла и занавесок, быть не может".

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