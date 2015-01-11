Дополнительные доходы областного бюджета направлены на сокращение дефицита

Дефицит областного бюджета сократился в четыре раза. По словам министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына с запланированных на 2017 год 10 млрд он уменьшился до 2,5 млрд рублей за счет собственных доходов региона, сообщает пресс-служба минфина.

Корректировки главного финансового документа одобрены южноуральскими депутатами и предусматривают увеличение доходов региональной казны почти на 9,8 млрд за счет собственных поступлений, а также на 153,8 млн рублей за счет федеральных трансфертов. По словам министра финансов, параметры бюджета изменились в связи с пересмотром оценки его ожидаемого исполнения на текущий год и необходимостью уточнения объемов федеральной помощи.

Львиную долю налоговых и неналоговых поступлений – 7,5 млрд рублей – решено направить на сокращение дефицита. Таким образом, запланированный на 2017 год разрыв между доходами и расходами уже сейчас сократился в четыре раза, с 10 до 2,5 млрд рублей. Оставшиеся средства пойдут на решение социально значимых вопросов региона.

По мнению Андрея Пшеницына, в перспективе область может закончить год вообще без дефицита.

«Если смотреть на темпы роста доходов и ту динамику, что есть сегодня в экономике, то такое завершение финансового года реально. Даже при том, что в июне мы уже увеличивали бюджет за счет допдоходов. И сейчас, в сентябре, тоже внесли новые расходы, – пояснил министр финансов. – Это значит, что область однозначно находится в большем плюсе, чем изначально планировалось».

Добавим, что пришедшие в область федеральные средства имеют целевое назначение и будут направлены на реконструкцию противотуберкулезного диспансера в Челябинске, обеспечение граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированным питанием для детей-инвалидов и другие нужды региона.

С учетом всех принятых депутатами изменений параметры областного бюджета на 2017 год составляют: по доходам – 141 млрд 615,7 млн рублей, по расходам – 144 млрд 119,4 млн рублей. Дефицит – 2 млрд 503,8 млн рублей.

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