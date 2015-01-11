В Озерске отмечают юбилей с оттенком грусти

Евгений Щербаков принял участие в памятном мероприятии, посвященном 60-летию радиационной аварии на химкомбинате «Маяк», и выразил глубокое уважение ликвидаторам, отдавшим жизнь и здоровье во имя будущих поколений.

Вчера у памятного знака, установленного в Озерске на пересечении улиц Советская и Строительная, собрались участники событий 1957 года, представители органов местного самоуправления, градообразующего предприятия, общественных объединений и школьники.

Напомним, что произошедший на «Маяке» 29 сентября 1957 года взрыв емкости с отходами производства, привел к тому, что в атмосферу было выброшено 20 млн. кюри радиоактивности. Мощность взрыва была такой силы, что бетонную плиту весом 160 тонн отбросило на 7 метров в сторону, загрязненной оказалась огромная территория, позже названная Восточно-Уральским следом. Последствия аварии по своему масштабу оказались значительными, к их ликвидации были привлечены тысячи людей, вольнонаемные и военнослужащие. Все работы по локализации заражения, выхода из сложнейшей ситуации были проведены в кратчайшие сроки. Официально аварию 1957 года признали в СССР лишь в июле 1989 года на сессии Верховного Совета.

Учитывая трагическую канву тех далеких событий, глава Озерского городского округа Евгений Щербаков и главный инженер ФГУП «ПО «Маяк» Дмитрий Колупаев предложили относиться к ним, прежде всего, как к подвигу, достойному славы и благодарной памяти потомков.

Глубокую признательность всем, кто вписал в историю «Маяка» и Озерска героическую страницу - остановил угрозу радиоактивного загрязнения - были пронизаны речи и других выступавших: председателя Совета ветеранов Озерского городского округа Ивана Гашева, председателя профсоюзного комитета ПО «Маяк» Максима Чубенко, заместителя председателя Совета ветеранов радиохимического завода Юрия Архипова, заслуженного строителя Российской Федерации Льва Титоренко.

В ходе памятного мероприятия Дмитрий Колупаев вручил знаки ГК «Росатом» за участие в ликвидации аварии 1957 года на «Маяке» Нине Павловне Балабановой и Фаине Ивановне Самойловой. Ветераны признались, что до сих пор не забыли атмосферу того времени: «Паники не наблюдалось, напротив, все действия были хорошо организованы и, хоть и витала в воздухе тревога, чувствовалась собранность, люди работали без выходных, с энтузиазмом, с готовностью выполняли любую по сложности задачу».

Минутой молчания почтили собравшиеся память ушедших из жизни ликвидаторов аварии 1957 года на «Маяке». В завершение мероприятия к обелиску были возложены цветы.

Для справки: в Озерском городском округе проживает порядка 4400 человек, принимавших участие в ликвидации последствий радиационных аварий, в том числе взрыва 1957 года на химкомбинате «Маяк».

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Фото Владимира Беляева