Добавили на таблетки. В 2018 году на здравоохранение выделят больше денег

Зарплаты врачей в 2018 году вырастут, а пациентов будут лучше лечить. На 21,7 процента увеличится подушевой норматив в здравоохранении.

Об этом сообщила на встрече с депутатами глава минздрава Вероника Скворцова. А подтверждение этих слов можно найти в проекте бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС), внесенного в Госдуму.

Подушевой норматив - это сумма, которая выделяется в системе обязательного медицинского страхования на одного человека в год, прикрепленного к медучреждению (например, поликлинике). "Субвенции позволят повысить подушевой норматив до 10 812,7 рубля",- сказала министр. На субвенции регионам будет из фонда ОМС выделено 1,87 триллиона рублей. Рост составит 21,7 процента, или 333,2 миллиарда рублей.

Как пояснили "РГ" в фонде ОМС, повышение среднего подушевого норматива в рамках системы обязательного медицинского страхования позволит увеличить все основные расходы для пациентов как на медикаменты, так и на расходные материалы, в том числе и на обеспечение лекарственными препаратами в рамках ОМС.

Кроме того, это позволит выполнить указы президента и повысить зарплату медицинским работникам: врачам до уровня 200 процентов от средней зарплаты по региону, а среднему медперсоналу - до размера 100 процентов средней по региону зарплаты.

Важно отметить еще одну возможность, открывшуюся перед пациентами, зарегистрированными в системе обязательного медицинского страхования, говорят в фонде ОМС.

Повышение среднего подушевого норматива позволит перевести отдельные виды высокотехнологичной медицинской помощи в специализированные виды, то есть доступными широкому кругу медорганизаций, а значит, и пациентам, как, например, перевод в ОМС экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Всего ожидается, что доходы бюджета фонда ОМС в 2018 году составят 1887,9 миллиарда рублей, на 2019 год - 1992,9 миллиарда, на 2020 год - 2138,5 миллиарда. И увеличатся они в 2018 году на 1,8 процента, в 2019 году - на 5,3 процента, в 2020 году - на 8,5 процента. Рост будет связан с увеличением фонда заработной платы - в 2018 году на 555 миллиардов рублей, в 2019 году - на 573 миллиарда и в 2020 году - на 652 миллиарда. Кроме того, в 2020 году вырастут межбюджетные трансферты из федерального бюджета в бюджет фонда ОМС.

Между тем

Отказ от прививок не скажется на оплате больничных

В комитете Госдумы по охране здоровья не поддержали идею ввести изменения оплаты больничных родителям, которые отказались от вакцинации детей. Не нашло поддержки и предложение ограничить права непривитых детей при поступлении в вузы. Об этом сообщил сегодня председатель комитета Дмитрий Морозов.

Ранее в минздраве сообщили, что обсуждается идея возможного ограничения выплат по больничным. Но уже на следующий день в министерстве уточнили, что это не окончательное решение, а одна из обсуждаемых мер, и что, возможно, было бы эффективнее не "наказывать" родителей за отказ от вакцинации, а, наоборот, поощрять за сделанные в срок прививки.

О том, что вакцинация важна, заявил и Морозов. "Я акцентирую внимание всех на том, что надо усиливать профилактическую работу, объяснять людям, входить в коммуникацию. Прививки нужны, но также нужна и особая ответственность в этом вопросе, особенно когда стоит вопрос о прививках детям, которые имеют аллергические заболевания, или больных детях", - считает он.

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