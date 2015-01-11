Студенческие педагогические отряды Челябинской области подведут итоги летнего трудового семестра 2017 года

Сегодня, 29 сентября, пройдет закрытие третьего трудового семестра студенческих педагогических отрядов Челябинской области в тематике «Выпускной Межвузовского центра подготовки вожатых». Мероприятие посетит более 200 бойцов ЧОСО. Студентов наградят сертификатами об обучении педагогическому мастерству, а лучшие из них получат памятные подарки, сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона.

«В этом году летом отработало около 400 бойцов педагогических отрядов, а 100 из них стали лучшими и получили благодарности и рекомендации от директоров детских оздоровительных лагерей», – рассказывает Вадим Бобровский, заместитель министра образования и науки Челябинской области.

По традиции, одним из главных событий мероприятия станет награждение грамотами и значками лучших вожатых по итогам летнего трудового семестра. Добавим, вожатые отработали в 20 лагерях не только Челябинской области, но и в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе, а также приняли участие во всероссийских проектах.

Руководство педагогического направления Челябинского регионального отделения «Российские студенческие отряды» отдельно отметит благодарственными письмами и призами руководителей смен, реализовавших авторские программы с отрядом. В этом году было организовано 8 авторских программ смен бойцами ЧОСО. Одной из них стала смена «Космическая одиссея», разработанная командиром СПО «Апельсин», Ильиной Викторией, и реализованная в ДОЛ «Северянка» (ХМАО). Данная программа вошла в ТОП-5 всероссийского конкурса профессионального мастерства «Первый вожатый».

Также завтра будут выбраны лучшие командир и комиссар по итогам деятельности с ноября 2016 года.

Напомним, что в феврале 2017 года стартовало обучение в Межвузовском центре подготовки вожатых. За три месяца студенты познакомились с логикой развития лагерной смены, игровыми технологиями, психолого-педагогическими методами, научились находить выходы из конфликтных ситуаций, ставить творческие выступления и придумывать различные мероприятия. Кандидаты самостоятельно разработали авторское занятие для детей (кружки) и составили свою первую педагогическую копилку, выполняя домашние задания центра.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/studencheskie-pedagogicheskie-otryady-chelyabinskoy-oblasti-podvedut-itogi-letnego-41082