«Соцветие дружное Урала» состоялось в Локомотивном

В минувшее воскресенье, 1 октября, на Южном Урале прошел третий отборочный тур областного фестиваля «Соцветие дружное Урала». Гостей принимал поселок Локомотивный. Своих мастеров и коллективы прислали семь территорий области, общее число участников превысило 200 человек, сообщает министерство культуры.

На суд экспертов участники представили 13 выставок, около 30 концертных номеров. В этот раз конкурс приурочен к Году экологии, юные мастера демонстрировали свою выдумку в применении отходов и мусора – пластиковых бутылок, всевозможных баночек из-под сока и йогуртов, пробок, бумажных коробок, одноразовой посуды.

Интересную коллекцию подготовил театр моды из детского сада «Колокольчик». Малыши показали необычные костюмы леших, которые были сделаны из старой магнитофонной ленты, зимние наряды, сшитые из марли и кальки, украшенные компьютерными дисками. Короны были выполнены из обычных пластиковых бутылок. Осенние костюмы сделали из старых журналов и газет, пожелтевших от времени.

«Самое интересное, что все эти наряды ребята делали своими руками под руководством воспитателей. Жюри высоко оценило эту работу, мы тут же пригласили театр на специализированный конкурс «Подиум д`арт», который состоится в конце ноября», – отметила художественный руководитель областного дома дружбы народов Ольга Мохова.

Свою лепту внесли национальные центры, подготовившие разнообразные выставки.

На сцене концертную программу подготовили юные артисты и музыканты. Ансамбль скрипачей «Crescendo» приехал из Карталов, семь юных виртуозов исполнили еврейский танец. Порадовали своим выступлением и балалаечники из Брединского района. Юные танцоры из Магнитки исполнили «Лезгинку», а девочки из Варненского района водили на сцене русские хороводы.

«Следующий тур пройдет в Нязепетровске. Уже сейчас поступают заявки, на данный момент их более 40, так что мы ожидаем еще большее число участников», – подчеркнула директор дома дружбы Юлия Лапидус.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/socvetie-druzhnoe-urala-sostoyalos-v-lokomotivnom-41115