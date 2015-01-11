В Челябинске состоялось всероссийское совещание «Я = Россия»

29 сентября в конференц-зале ЮУрГУ «Сигма» прошло всероссийское совещание по вопросу современных методик работы с обучающимися в сфере патриотического воспитания. Участники со всей России представили собственный опыт реализации мероприятий, сообщает министерство образования.

«Сегодня в регионах реализуются различные практики, направленные на патриотическое воспитание молодых людей. Данное мероприятие позволило обменяться опытом в реализации различных программ», – отметил заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.

Участниками совещания стали более 200 человек из 34 регионов – специалисты органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие управление в сфере образования; сотрудники и обучающиеся средних и высших профессиональных учебных учреждений; представители студенческих общественных организаций, работающих в сфере патриотического воспитания.

Участие в совещании приняла председатель комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию общественной палаты РФ, ответственный секретарь общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Елена Цунаева, она презентовала опыт поискового движения, особое внимания уделив вопросу методического обеспечения.

Проректор по воспитательной работе РГСУ Андрей Некипелов выступил с докладом «Патриотизм – национальна идея России», начальник отдела по воспитательной работе Южно-Уральского государственного медицинского университета Евгений Ванин рассказал участникам совещания о роли проекта волонтеры-медики в патриотическом воспитании, представитель Российских студенческих отрядов Елена Доценко поделилась опытом Тюменского областного студенческого отряда.

Также участники совещания посетили экскурсию по городу и стали участниками исторического квеста от всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-sostoyalos-vserossiyskoe-soveshchanie-ya-rossiya-41114