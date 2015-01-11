Октябрь уж наступил… С днем Музыки!

Октябрь уж наступил… А это значит, что пришло время очередного сезона филармонии «Музыкальные среды». Традиционно первый концерт посвящается Международному дню музыки и включает выступления преподавателей Озерского государственного колледжа искусств.

4 октября слушатели вновь встретятся с любимыми артистами – певцами Александром Великановым и Натальей Федотовой, фортепианным дуэтом Ольга Праздникова–Елена Федорова, камерным тандемом Светлана Потапова – Елена Мельничук, пианистками Ириной Борейко и Ириной Сабаевой, гитаристкой Ольгой Усовой, ансамблем «Апрель», эстрадным оркестром под руководством Сергея Петухова. Также зрители познакомятся с молодыми исполнителями и новыми коллективами. Прозвучит музыка Фрескобадьди, Россини, Форе, Келлинга, Алябьева, Шопена, Масканьи, Кальмана, Прокофьева, М.Дунаевского, Богусевича и др.

Музыковед Анна Дейнега

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