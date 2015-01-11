Жителей округа приглашают на ярмарки

7 и 14 октября, с 09:00 до 15:00, на площади им. В.И. Ленина будет организована расширенная продажа сельскохозяйственной продукции «Золотая осень - 2017».

Вас ждет широкий выбор овощей, фруктов, бахчевых культур, множество видов плодово-ягодных саженцев, большой ассортимент цветов и других декоративных растений, мед и мясные деликатесы. Свою продукцию предложат представители ООО «Чебаркульская птица», ООО «Хлебокомбинат» (с. Аргаяш), предприниматели и пчеловоды Челябинской области и Озерска.

Приглашаем жителей округа посетить расширенные продажи сельскохозяйственной продукции.

Просьба к владельцам автотранспорта - убрать свои автомобили с площади на время проведения продаж.

Информация предоставлена управлением экономики администрации ОГО