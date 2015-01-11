Чемпионат города «Пирамида классическая» состоялся!

1 октября в БК "Баскервиль" прошел Чемпионат города Озерска по бильярду. В нем приняли участие 16 сильнейших игроков города. Красивейшую игру показали все ребята, но призерами стали только три наших дорогих и горячо любимых спортсмена:
1. Чаркин Иван
2. Потехин Олег
3. Тырыкин Владимир
Спонсорами мероприятия стали Белоус Алексей Николаевич (сеть магазинов "Негоциант") и компания "Уральские Кабельные Сети", за что им огромное СПАСИБО!!!
Поздравляем победителей. Ждем всегда в нашем клубе на тренировки и любительские встречи.