Чемпионат города «Пирамида классическая» состоялся!

1 октября в БК "Баскервиль" прошел Чемпионат города Озерска по бильярду. В нем приняли участие 16 сильнейших игроков города. Красивейшую игру показали все ребята, но призерами стали только три наших дорогих и горячо любимых спортсмена:

1. Чаркин Иван

2. Потехин Олег

3. Тырыкин Владимир

Спонсорами мероприятия стали Белоус Алексей Николаевич (сеть магазинов "Негоциант") и компания "Уральские Кабельные Сети", за что им огромное СПАСИБО!!!

Поздравляем победителей. Ждем всегда в нашем клубе на тренировки и любительские встречи.

Председатель ООФБС в г.Озерске Рогожников А.