Южноуральцы смогут воспользоваться субсидией на ЖКХ при оплате коммунальных услуг

В Челябинской области продолжают принимать документы на предоставление субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, которая не зависит от принадлежности к какой-либо социальной категории, сообщает министерство социальных отношений.

Для получения субсидии имеет значение выполнение пяти условий: российское гражданство, заявитель должен быть собственником, либо нанимателем жилого помещения, постоянная регистрация в квартире или доме, отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и превышение расходов семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг над максимально допустимой долей собственных расходов в совокупном доходе семьи. Региональные стандарты утверждаются правительством Челябинской области ежегодно для каждого городского округа и поселения муниципальных районов с разбивкой на периоды (отопительный период, без отопления).

«Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – это одна из мер социальной защиты граждан, которые не в состоянии самостоятельно полностью оплачивать жилищно-коммунальные услуги в связи с небольшими доходами, – пояснила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. – В соответствии с федеральным законодательством жилищная субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев. Обращаться за предоставлением жилищной субсидии граждане имеют право каждые 6 месяцев».

Для всех семей установлена максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, равная 22 %.

Максимально допустимая доля для семей, у которых совокупный доход в месяц не превышает величину прожиточного минимума семьи (в месяц) более чем на 20%, установлен региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, равный 11%. К таким категориям относятся: одиноко проживающие пенсионеры и семьи, состоящие только из пенсионеров, многодетные семьи, одинокие матери с несовершеннолетними детьми.

Чтобы оформить субсидию гражданам необходимо обратиться в управления социальной защиты населения по месту жительства, также граждане могут обратиться для получения данного вида компенсации через портал Госуслуг, либо через многофункциональный центр.

Средний размер субсидии составляет 2100 рублей в месяц. Выплата осуществляется ежемесячно на отделения почтовой связи «Почта России» или лицевые счета граждан, открытых в кредитных учреждениях.

Отметим, на Южном Урале данной мерой соцподдержки пользуются 129 тысяч человек. В бюджете Челябинской области на 2017 год на эти цели предусмотрено 2 млрд 363,3 млн рублей.

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