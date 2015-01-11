Автомобили подорожают в России с 1 января

Увеличение с 1 января утилизационного сбора на автомобили и акцизов на «легковушки» с двигателями мощностью от 150 лошадиных сил может привести к росту цен на авто.

Новые размеры сборов предусмотрены в проекте федерального бюджета на будущий год и плановый период 2019-2020 годов, сообщает «РИА Новости».

Сейчас ставка на машины с двигателями 150 л. с. и выше составляет 420 рублей за одну «лошадку». Если законопроект будет принят, то данная сумма возрастет до 437 рублей.

По мнению экспертов, наибольший скачок цен стоит ожидать на автомобили мощностью свыше 200 л.с.

Так, за машины, мощностью от 200 до 300 л. с., с 1 января 2018 года покупателям придется отдать уже 897 рублей за одну лошадиную силу, от 300 до 400 л. с. – 925 рублей, от 400 до 500 л. с. – 965 рублей, а за автомобили с моторами более 500 «лошадей», – 1084 рубля, передает телеканал «Звезда».

По примерным подсчетам, с начала 2018 года при таком подходе машины с двигателями от 201 л. с. подорожают в среднем на 100 тыс. рублей. Причем чем выше будет мощность автомобиля, тем его подорожание окажется существеннее.

Ранее «Известия» писали, что российский автомобильный рынок продолжает возрождаться после кризиса. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в августе увеличение продаж новых машин составило 16,7% (132,7 тыс. авто). В июле рост рынка достиг рекордных показателей в 18,6% (129,6 тыс.) по сравнению с июлем прошлого года.

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