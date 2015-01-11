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В Озерске появился современный конный манеж

Сегодня глава округа Евгений Щербаков побывал в Детском эколого-биологическом центре, где положительно оценил результаты социального проекта, реализованного муниципалитетом совместно с градообразующим предприятием.

Новая конная тренировочная площадка на месте старой появилась в ДЭБЦ полгода назад, благодаря тому, что данное учреждение дополнительного образования приняло участие в конкурсе им. Б.В. Броховича, объявленном ФГУП «ПО «Маяк», и успешно освоило 1 млн. рублей, выделенный на реализацию социального проекта.

За счет полученных средств маленький и нестандартный манеж под открытым небом был подвергнут коренной модернизации. О проделанной работе рассказывает Наталья Косажевская, директор ДЭБЦ:

- Мы увеличили плац до стандартных размеров; установили изгородь и ворота, чтобы на занятиях лошадь не унесла маленького наездника во фруктовый сад; сделали новое покрытие – сняли старую подушку, положили геотекстиль (через него не прорастает трава) и насыпали песок нужной фракции, который не забивает копыта лошадям. Соорудили укрытие для зрителей. И, соответственно, на площадке появилось освещение, потому что в условиях Урала в учебный период (осенью, зимой, весной) рано темнеет, и нам постоянно не хватало времени, чтобы заниматься с детьми-инвалидами. Сейчас тренировки могут проводиться до восьми вечера. Плюс мы провели сюда летний водопровод, который позволяет сбрызгивать песок, чтобы он был влажным и не пылил (что вредно и для детей, и для лошадей).

По словам специалистов, в результате проведенной реконструкции, заметно улучшились условия для занятий с детьми, обучающихся в Детском эколого-биологическом центре по специальности «Коневодство», с детьми, которым необходима иппотерапия. И первыми проявили интерес к конному спорту, присоединились к занятиям на манеже ДЭБЦ такие образовательные организации, как СОШ №№: 22 (кадетский класс), 29, 38 и 202.

Наталья Косажевская:

- Теперь мы можем принимать у себя любые масштабные соревнования, даже регионального уровня (до 1000 человек одновременно), плац нами опробован и хорошо освоен.

Мы рады и хотим поблагодарить за безмерную помощь, которую в ходе реконструкции нам оказали шефы – подразделения градообразующего предприятия: Энергоцех и Цех сетей и подстанций. Нам постоянно хотелось что-то улучшить, и они шли нам навстречу. Отдельное спасибо - Зеленскому Виталию Ивановичу, Фазуллину Борису Набиуллиновичу, Макаровой Светлане Антоновне, Богданову Владимиру Владимировичу. Свою лепту в реконструкцию нашего ипподрома внесли специалисты УКС администрации округа (директор Дмитрий Куваев).

Осмотрев совместно с представителями ФГУП «ПО «Маяк» новый объект в ДЭБЦ, глава Озерского городского округа Евгений Щербаков отметил:

- Мы получили сертифицированный, удобный, современный манеж для занятий конным спортом, за что очень благодарны нашему социальному партнеру - «Маяку».

Ипподром предназначен для детей Озерского городского округа, которые могут здесь заниматься совершено бесплатно. Это место коммуникаций, здесь мальчишки и девчонки будут общаться и учиться только хорошему. Я призываю всех родителей приводить своих детей в ДЭБЦ. Фактически, у нас нет в городе зоопарка, но у нас есть уголок живой природы, где можно изучать ее законы и полюбить окружающий мир на всю жизнь. Кроме того, все знают об иппотерапии, какое благотворное влияние она оказывает на детей с ограниченными возможностями здоровья.

Евгений Щербаков подчеркнул, что администрация Озерского городского округа считает своей принципиальной задачей возрождение действующих социальных объектов:

- Это касается и музыкальной школы (где в концертном зале установлены евроокна), и ПКиО (где заасфальтирована аллея и в целом намечается развитие), и других мест коммуникаций, очень важных для населения. В микрорайоне, где расположен ДЭБЦ, у нас ожидается развитие – строительство нового жилья. Это обстоятельство также учитывалось при реализации данного социального проекта.

Глава округа, его заместитель Олег Ланге и начальник управления образования Любовь Горбунова стали свидетелями тренировок, в которых приняли участие воспитанники ДЭБЦ и кадетских классов СОШ №22. На предложение попробовать себя в роли наездника Евгений Щербаков ответил, что умеет держаться в седле, но сегодня у его визита другая цель:

- Общение с животным не предполагает спешки: нужно приходить заранее, в уравновешенном состоянии (животное все чувствует), не спеша приступать к тренировке. У меня график напряженный, поэтому сегодня я постою по эту сторону ограждения и с удовольствием посмотрю на детей, которые находятся на площадке. Надо признаться, когда вижу лошадей, и особенно с детьми – у меня в душе рождаются самые добрые чувства.

Справочно: в муниципальном Детском эколого-биологическом центре содержатся восемь лошадей - тяжеловесы, скаковые, средний вариант (могут перевозить грузы и использоваться для верховой езды), обученные для иппотерапии (крайне спокойные, адаптированные для больных детей), а также два ослика и верблюд по кличке Жасмин.

http://www.ozerskadm.ru

В Озерске появился современный конный манеж

В Озерске появился современный конный манеж

В Озерске появился современный конный манеж

В Озерске появился современный конный манеж

В Озерске появился современный конный манеж

В Озерске появился современный конный манеж

В Озерске появился современный конный манеж

В Озерске появился современный конный манеж

В Озерске появился современный конный манеж

В Озерске появился современный конный манеж

В Озерске появился современный конный манеж

В Озерске появился современный конный манеж

В Озерске появился современный конный манеж

В Озерске появился современный конный манеж

В Озерске появился современный конный манеж

В Озерске появился современный конный манеж

В Озерске появился современный конный манеж

В Озерске появился современный конный манеж

В Озерске появился современный конный манеж

В Озерске появился современный конный манеж

В Озерске появился современный конный манеж

В Озерске появился современный конный манеж

В Озерске появился современный конный манеж

В Озерске появился современный конный манеж

В Озерске появился современный конный манеж

В Озерске появился современный конный манеж

В Озерске появился современный конный манеж

Ключевые теги: конный манеж.

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