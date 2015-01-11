Творческий вечер одной из самых любимых и популярных актрис России Елены Яковлевой

Её имя не нуждается в представлении – нет такого человека, который ни разу не видел бы её киноролей (от знаменитой «Интердевочки» до многосерийной «Каменской»)…

Когда же встал вопрос о том, как обозначить встречу со зрителями, Яковлева сказала: «Если хотите узнать о том,что я люблю-приходите!»

Актриса расскажет о себе, своих ролях в театре и в кино, встречах в жизни и на сцене, вспомнит смешные истории на сцене и съемочной площадке.

И, поверьте, такого доверительного рассказа, такого трепетного отношения к встречам со зрителями Вы больше не встретите ни у кого. Только у Елены Яковлевой!

Не так много артистов, к которым хочется пойти не на спектакль, а именно на творческий вечер. И еще меньше таких, после встреч с которыми уносишь не просто некое новое знание о человеке, но, может быть, новое понимание его и целую гамму положительных эмоций и заряд нереального позитива. Елена Яковлева - из этой когорты. Невероятно оптимистичная, целеустремленная, обладающая удивительной самоиронией и способностью заразить собеседника хорошим настроением.

А еще она настоящая. За столько лет так и не уверовавшая в свою «звездность».

Озерчане встретятся с любимой актрисой в театре "Наш дом" 4 ноября, в 19:00.

http://teatr-ozersk.ru/