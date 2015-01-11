XI Спартакиада «Здоровье» продолжается

Продолжаются старты XI-й Спартакиады «Здоровье» среди ветеранов спорта Озёрского городского округа в 2017 году. 15 сентября 2017 года в ПКиО прошли соревнования по легкоатлетическому кроссу среди ветеранов спорта Озерского городского округа, в которых приняли участие 47 человек. Женщины бежали дистанцию 500 метров, а мужчины - 1000 метров. Призерами среди женщин в возрастной группе 45-54 года стали: 1 место – Морозова Элина (КФК «Авангард») – 2.38 2 место – Гречко Татьяна («КФК «Стрелец») - 2.49 3 место – Панькова Лариса (КФК «Восход») – 3.59 Группа 55-59 лет 1 место - Савельева Елена (КФК «Восход») - 2.40 2 место – Умурзакова Лилия (клуб «Надежда») – 3.01 3 место – Бондаренко Валентина (КФК «Восход») – 5.37 Группа 60-69 лет 1 место – Летягина Гульниса (КФК «Восход») – 2.31 2 место – Корнеева Наталья (КФК «Строитель») – 3.00 3 место – Панова Вера (клуб «Чайка») – 4.24 Группа 70-74 года 1 место – Маслихина Светлана (КФК«Строитель») – 3.20 2 место – Комарова Л. (КФК «Комета») – 4.21 Группа 75 лет и старше 1 место Мухина Мария (КФК «Знамя») - 3.33 2 место - Шадрина Тамара (клуб «Чайка») – 4.15 3 место – Бадукина Надежда (КФК «Медик») – 4.30 Среди мужчин в возрастной группе 55-59 лет 1 место – Аллин Владимир (КФК «Авангард») – 3.53 2 место – Левдик Владимир (КФК «Авангард») – 3.59 3 место – Семенов Сергей (КФК «Энтузиаст») - 7.01 Группа 60-64 года 1 место – Турышев Александр (КФК «Авангард») – 3.29 2 место – Басилашвили Василий (КФК «Строитель») – 3.33 3 место – Губайдуллин Галимян (КФК «Комета») - 3.49 Группа 65-74 года 1 место – Корнеев Алексей (КФК «Строитель») - 4.18 2 место – Иванов Павел (КФК «Спутник») – 4.55 3 место – Кириллов Александр («Энтузиаст») - 4.58 Группа 75-79 лет 1 место – Бойко Иван (КФК «Строитель») – 5.09 2 место – Люльков Владимир (КФК «Союз») - 8.27 Группа 80 лет и старше 1 место – Свиридов Виктор (КФК «Локомотив») - 16.50 2 место – Серебряков Василий (клуб "Огонек") – 7.40 Гл.судья соревнований: Кальдин М.С. Методисты МБУ Арена

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