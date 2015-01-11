Расстроенная девушка залезла на 15-метровую трубу...

07 октября 2017 в 12.37 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил звонок от участкового полиции с просьбой вскрыть дверь квартиры дома по ул. Монтажников: в квартире проживают неходячий инвалид и его психически нездоровая сестра, которая заблокировала входную дверь и пытается ее поджечь. По адресу выехали медики и спасатели.

В 13.14 дежурная смена спасателей вскрыла дверь квартиры слесарным инструментом. Инвалида и его сестру передали представителям полиции и бригаде медиков.

08 октября 2017 в 20.37 в службу спасения позвонила диспетчер службы «03» с сообщением, что на пролете трубы по ул. Кыштымская, недалеко от перекрестка с ул. Озерская сидит девушка и не может слезть. В 20.40 на место вызова выехала дежурная смена спасателей и скорая помощь. Девушку обнаружили на трубе, на высоте примерно 15м. Увидев спасателей, она начала самостоятельно спускаться. Спасатели помогли девушке (озерчанка, 2002 г.р.) спуститься на землю и передали ее для осмотра медикам. Госпитализация не потребовалась. Пострадавшая объяснила свой поступок расстроенными чувствами после ссоры с молодым человеком.

09 октября 2017 в 00.35 в ЕДДС поступил звонок от озерчан с просьбой вскрыть дверь его квартиры, внутри находится 10-летний ребенок, не открывает дверь, несколько часов родители до него не могут достучаться. Дверь была вскрыта спасателями при помощи слесарного инструмента. С ребенком все в порядке, он крепко спал.

В 06.35 к спасателям обратился диспетчер «03» с просьбой оказать помощь в транспортировке больной с инфарктом (1935 г.р.) со второго этажа до автомобиля медиков. Помощь была оперативно оказана: спасатели на носилках донесли пострадавшую от квартиры до автомобиля «Скорой».