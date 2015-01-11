Челябинские власти хотят перевыполнить план по высадке деревьев

По плану компенсационного озеленения города, до конца года в Челябинске должно появиться более 3600 молодых деревьев. На сегодня в городе высажено 2920 новых деревьев. До окончания работ остается месяц.

«Мы планировали более 3 тысяч деревьев высадить, время у нас еще есть до конца месяца, и мы этим занимаемся. Более того, с помощью специалистов анализируем те деревья, которые не прижились с весны. Мы тоже по ним будем принимать меры, чтобы заменять эти деревья», – пояснил мэр Евгений Тефтелев.

По нормативам допускается, что 20 % саженцев может не прижиться. Проверки показали, что во всех районах Челябинска этот показатель не превышает 6-7%. Часть уже заменили на новые. По словам начальника управления и природопользования администрации Челябинска Евгения Крехтунова, работы еще ведутся, и закончатся только в ноябре. За это время план по компенсационной высадке удастся не только выполнить, но, возможно, даже перевыполнить.

https://www.cheltv.ru