Завершается прием работ на конкурс молодежных проектов «Стратегия 2035»

15 октября организаторы завершают прием работ на всероссийский конкурс молодежных проектов стратегии социально-экономического развития «Стратегия 2035», сообщает министерство образования.

К участию приглашаются ученики школ, учащиеся профессиональных образовательных организаций и студенты вузов.

Конкурс проходит в два этапа. Заочный этап проводится до 15 октября, на этом этапе участники конкурса направляют свои работы на адрес организаторов. Второй этап – очный – пройдет в ноябре в рамках форума «Россия устремленная в будущее» в Москве и будет включать в себя защиту конкурсных работ, образовательную, деловую и культурную программы среди участников отобранных конкурсной комиссией.

Победителей выберут в трех номинациях: эссе, рисунок, видеоролик.

Цель конкурса – формирование предложений молодых граждан Российской Федерации в стратегию социально-экономического развития России до 2035 года.

Категории участников:

учащиеся общеобразовательных организаций в четырех категориях: 1-4 классы, 5-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы

учащиеся профессиональных образовательных организаций

студенты высших учебных заведений

учащиеся организаций дополнительного образования

Для участия необходимо подготовить и направить конкурсную работу и заявку на электронный адрес: [email protected] с пометкой «Стратегия 2035». Один участник может попробовать себя во всех номинациях, отправив в каждую из них не более одной конкурсной работы.

Победители будут приглашены на обучение и прохождение стажировки в Совете Европы в рамках образовательного форума «Стратегия будущего», на специализированную смену международного детского центра «Артек» в 2018 году, а также получат возможность претендовать на грант для обучения на программах института управления и социально-экономического проектирования Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, получат возможность бесплатного посещения одного из мероприятий Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

Положение о конкурсе: ссылка.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/zavershaetsya-priem-rabot-na-konkurs-molodezhnyh-proektov-strategiya-2035-41233