«Туган як» — 2017

29 октября 2017 года «Культурно - досуговый центр» вновь соберёт в стенах Дворца культуры «Маяк» представителей национальных музыкальных культур на VII Открытый областной фестиваль татарского и башкирского творчества «Туган як».

Учредители фестиваля:

Общественная организация «Центр татарской и башкирской культуры» Озерского городского округа;

— Исполком Озерского отделения Челябинской областной общественной организации «Башкирский курултай»;

— Общественная организация Центр татарской и башкирской культуры Челябинской области

Организаторы фестиваля:

— Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области;

— МБУ «Культурно - досуговый центр».

При поддержке:

— ОГБУК «Дом дружбы народов Челябинской области»;

— Конгресс татар Челябинской области

Фестиваль родился в 2010 году и звучно заявил о себе как истинный праздник национального искусства, первооткрыватель и хранитель национальных талантов – обладателей богатых исполнительских традиций и тех, кто впервые выходит на сцену.

Как и в минувшем году, мы ждём на Фестивале самодеятельных исполнителей национальных песен, для которых родные мелодии и национальная поэтическая лирика прошлого и современности были и остаются главным жизненным увлечением.

Вновь принимает Озёрск гостей из городов Челябинской области и глубинок – сел, творчество которых поистине не знает границ.

С 10.00 начнутся конкурсные выступления солистов и коллективов, а в 17.00 организаторы фестиваля ждут постоянных и новых зрителей Озерска на гала-концерт VII Открытого областного Фестиваля татарского и башкирского творчества «Туган як».

Юлия Волевач