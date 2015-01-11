«Туган як» — 2017

29 октября 2017 года «Культурно - досуговый центр» вновь соберёт в стенах Дворца культуры «Маяк» представителей национальных музыкальных культур на VII Открытый областной фестиваль татарского и башкирского творчества «Туган як».
Учредители фестиваля:
Общественная организация «Центр татарской и башкирской культуры» Озерского городского округа;
— Исполком Озерского отделения Челябинской областной общественной организации «Башкирский курултай»;
— Общественная организация Центр татарской и башкирской культуры Челябинской области
Организаторы фестиваля:
— Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области;
— МБУ «Культурно - досуговый центр».
При поддержке:
— ОГБУК «Дом дружбы народов Челябинской области»;
— Конгресс татар Челябинской области
Фестиваль родился в 2010 году и звучно заявил о себе как истинный праздник национального искусства, первооткрыватель и хранитель национальных талантов – обладателей богатых исполнительских традиций и тех, кто впервые выходит на сцену.
Как и в минувшем году, мы ждём на Фестивале самодеятельных исполнителей национальных песен, для которых родные мелодии и национальная поэтическая лирика прошлого и современности были и остаются главным жизненным увлечением.
Вновь принимает Озёрск гостей из городов Челябинской области и глубинок – сел, творчество которых поистине не знает границ.
С 10.00 начнутся конкурсные выступления солистов и коллективов, а в 17.00 организаторы фестиваля ждут постоянных и новых зрителей Озерска на гала-концерт VII Открытого областного Фестиваля татарского и башкирского творчества «Туган як».
Юлия Волевач
Ключевые теги: фестиваль-конкурс татарского и башкирского искусства «Туган як».
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