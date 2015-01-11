За пешеходами присмотрит ГАИ

Уважаемые горожане!

Пешеходы - одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. По сравнению с водителями, они физически не защищены, и дорожно-транспортные происшествия с их участием зачастую становятся трагедией - как правило, пешеход получает тяжелые травмы, в том числе несовместимые с жизнью.

В целях профилактики дорожно – транспортных происшествий связанных с наездами на пешеходов 11.10.2017 года нарядами ДПС будет проводиться целевое надзорное мероприятие, направленное на выявление и пресечение нарушений, допускаемых пешеходами при переходе проезжей части и водителями при проезде пешеходных переходов. В ходе мероприятий, направленных на пресечение фактов непредоставления преимущества для движения пешеходов, особое внимание сотрудниками ГИБДД будет уделено таким нарушениям, как переход проезжей части в неустановленном месте, переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора, а также проведению разъяснительной работы по обязательному использованию пешеходами одежды со световозвращающими элементами при переходе дорог вне населенных пунктах в условиях недостаточной видимости.

Госавтоинспекция призывает водителей к необходимости быть предельно внимательными и осторожными вблизи пешеходных переходов. За свою невнимательность водителю, не пропустившему пешехода на пешеходном переходе, придется заплатить штраф в размере одной тысячи пятисот рублей, а нарушение Правил дорожного движения пешеходом влечет предупреждение или наложение штрафа в размере пятисот рублей.

Чтобы избежать трагедии на дороге пешеходам необходимо переходить проезжую часть дороги по пешеходным переходам, не передвигаться по дорогам в попутном направлении с транспортными средствами, в темное время суток использовать одежду со световозвращающими элементами.

Госавтоинспекция напоминает, что с 1 июля 2015 года введена административная ответственность для пешеходов, предусмотренная ч.1 ст.12. 29 КоАП РФ в виде штрафа в размере 500 рублей за движение по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости вне населенных пунктов без световозвращающих элементов, а равно с ними, но не обеспечивающими видимость этих предметов водителями транспортных средств. Ношение светоотражающих элементов на одежде детей является обязательным требованием.

Помните!

В темной одежде маленького пешехода просто не видно водителю, а значит, есть опасность наезда.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – ОБЯЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ!

Уважаемые участники дорожного движения!

Если вы располагаете информацией о фактах нарушения Правил дорожного движения пешеходами при переходе проезжей части, а также движение по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости вне населенных пунктов без световозвращающих элементов, совершения иных нарушений правил дорожного движения, неудовлетворительного состояния автодорог, дорожных сооружений, технических средств организации дорожного движения, наличие технически неисправных и брошенных транспортных средств, иных помех, создающих угрозу безопасности дорожного движения, убедительная просьба сообщать об этом на телефон Дежурной части Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск – 2-50-85; телефон ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск – 2-00-10 (Дежурная часть ОГИБДД). Госавтоинспекция напоминает водителям о праве использовать средства фото-видеозаписи в процессе общения с сотрудниками ГИБДД, для исключения конфликтных ситуаций или противоправных действий.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск