В Челябинске подвели итоги программы «Формирование современной городской среды»

Первые итоги реализации федерального проекта «Формирование современной городской среды», инициированного партией «Единая Россия», подвели в Челябинске. В финальном объезде объектов, благоустроенных в рамках программы, принял глава города Евгений Тефтелев. Выездное совещание состоялось во дворах Центрального, Советского и Ленинского районов, сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Рад, что жители принимают активное участие в благоустройстве территорий, где живут. Идут на контакт, высказывают свои пожелания и предложения, подмечают недочеты. Хорошо, что в таком масштабном проекте задействованы районные депутаты, работы точно хватит всем, так как проект рассчитан на пять лет», - отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

При реализации проектов со всеми участниками был достигнут компромисс. Спорные моменты при проведении работ возникали часто: кому-то были нужны парковочные места, кому-то дополнительная клумба или благоустроенный детский городок. Но на сегодняшний день все вопросы решены, последние поручения были даны главой для того, чтобы поставить окончательную точку в работах на объектах.

«Сегодня дал поручение главам районов совместно с управляющими компаниями обговорить с жителями вопрос необходимости размещения во дворах дополнительных скамеек и урн, в случае положительного решения они будут установлены за счет управляющих организаций», - добавил Тефтелев.

По проекту минимальный перечень работ был одинаковый – асфальтирование внутридворовых проездов, установка малых архитектурных форм, монтаж придомового освещения. Но в некоторых районах смогли расширить и объединить виды работ для большего охвата.

Мы пошли по принципу комплексного подхода, включая в реестр ремонтных работ территории нескольких прилегающих домов. Мы одновременно решаем вопросы не только внутридворовые, но и межквартальные. На будущий год будем продолжать работу в этом же ключе», - рассказал глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев.

Справочно:

В рамках реализации федеральной партийной программы «Формирование современной городской среды» Челябинску было выделено 377 миллионов рублей, реконструкция коснулась 152 дворов в семи районах города. Помимо этого, 125 миллионов рублей было направлено на благоустройство общественных территорий.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-podveli-itogi-programmy-formirovanie-sovremennoy-gorodskoy-sredy-41268