Деловая делегация Челябинской области работает на выставке в рамках Китайско-Российского форума малого и среднего бизнеса в Гуанчжоу

Сегодня, 10 октября, в рамках Китайско-Российского форума малого и среднего бизнеса в городе Гуанчжоу открылась деловая выставка. Челябинскую область представляют восемь предприятий, сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона.

Больше всего в списке участников – представителей агропрома. Среди них ГУП «Продовольственная корпорация Челябинской области», ООО «Равис - птицефабрика Сосновская», ПАО «Птицефабрика Челябинская». Также на едином стенде Южный Урал представляют транспортные и строительные фирмы, предприятия, занимающиеся металлообработкой. Южноуральские бизнесмены продолжат работу на выставке до 13 октября.

Отметим, в работе III Российско-Китайского делового форума малого и среднего бизнеса принимают участие заместитель министра экономического развития РФ Азер Талыбов, уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов и другие. В рамках мероприятия представители правительства Челябинской области приняли участие в секциях «Регионы Китая и регионы России: возможности и перспективы сотрудничества», «Образование, наука и инновации: сотрудничество или конкуренция» и «Туризм как катализатор развития деловых отношений».

Фотографии предоставлены пресс-службой министерства экономиечского развития Челябинской области

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/delovaya-delegaciya-chelyabinskoy-oblasti-rabotaet-na-vystavke-v-ramkah-kitaysko-41264