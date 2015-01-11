Учитель истории из Озерска стала призером всероссийского конкурса

Заключительный этап всероссийского конкурса педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации» состоялся в Москве в Доме Российского исторического общества. В финал прошли 70 педагогов из восьми федеральных округов России, в том числе и учитель истории и обществознания высшей категории Екатерина Пакова из озерского лицея № 23. По итогам конкурса Екатерина Пакова заняла второе место.

Учитель высшей категории Екатерина Пакова продемонстрировала свои навыки педагога, рассказала о перспективах исторического образования, а также провела урок для школьников на тему Российской революции 1917 года.

– Для мены было большой честью участвовать в конкурсе такого уровня. Общение с коллегами со всей страны подтвердило мою уверенность в том, что, несмотря на все трудности, в школах работают настоящие профессионалы, творческие и увлеченные люди, – отметила Екатерина Пакова. – В крупных городах и сельских глубинках учителя истории находят время не только на прохождение программы и подготовку к экзаменам. Они учат думать и спорить, работать в команде, подают пример настоящего патриотизма.

Добавим, что ранее 16 южноуральских школ вошли в число лучших образовательных учреждений России. По количеству образцово-показательных школ Челябинская область занимает третье место после Московской области и Республики Татарстан. Как отметила в разговоре с «Губернией» первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова, с каждым годом южноуральские школьники все лучше сдают единый государственный экзамен. Если в 2016 году в области насчитывалось 102 «стобалльника», то в 2017 году их было уже 129.

https://gubernia74.ru/articles/news/1082158/