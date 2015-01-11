» 46% озерчан готовы покинуть город

Рынок труда становится все более мобильным! К такому выводу приходят многие эксперты. А вот сколько именно соискателей готовы переехать из родного города в поисках лучшей жизни и работы, выясняла Служба исследований HeadHunter.

Оказалось, что жители Челябинской области достаточно мобильны и готовы переезжать в другие регионы. При этом больше всего желающих в городе Сатка, где более половины жителей будут рады обустроиться на новом месте. Второе место разделили Озерск и Троицк: 46% населения готовы поменять место жительства. Тройку замыкают Магнитогорск и Златоуст (37% и 36% соответственно).

Одинаковое количество соискателей, которые не против смены места жительства, в Кыштыме, Южноуральске и Миассе – по 34%. Замыкают рейтинг Челябинск (31%). Приведенные цифры – это число соискателей из общего числа резюме, которые поставили отметку, что они не против переезда в другой город.

Интересно, что данные по Челябинской области получились такими разными: Челябинск занял последнюю позицию – это, скорее всего, показывает удовлетворенность жителей условиями работы в городе. Самые высокие показатели имеют закрытые и небольшие города.

Соискатели из Челябинской области схожи в выборе регионов для переезда. Привлекательными являются столицы – Москва и Санкт-Петербург, солнечные города Сочи и Краснодар, соседний Екатеринбург, а также северные регионы ХМАО и ЯНАО.

Что является решающим фактором для переезда? Конечно же, это зарплата, предоставленное жилье и интересная компания для соискателя.

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