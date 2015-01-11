За неправильную перевозку детей ГАИ будет штрафовать

Уважаемые жители Озерского городского округа!

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей 12.10.2017 года, с 07:00 до 09:00, запланировано проведение целенаправленного профилактического мероприятия по надзору за безопасностью дорожного движения группами нарядов ДПС по контролю за перевозкой детей. Мероприятие будет включать в себя проведение проверок группами нарядов ДПС ГИБДД водителей, осуществляющих перевозку несовершеннолетних пассажиров, а также проведение профилактической работы с родителями о необходимости использования детских удерживающих устройств и несовершеннолетними пешеходами, нарушающими правила перехода проезжей части дороги. В ходе проведения профилактического мероприятия экипажи ДПС будут максимально приближены к образовательным организациям.

Напоминаем, что в соответствии с пунктом 22.9 Правил дорожного движения Российской Федерации: «Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства. Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих устройств». Совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей), влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск