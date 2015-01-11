Итоги первенства Озёрска по боксу и кикбоксингу

В минувшие выходные состоялось открытое Первенство города Озёрска по боксу и кикбоксингу, в котором приняли участие 99 спортсменов из Озерска, Снежинска, Каслей, Верхнего Уфалея, Челябинска.

В зале были замечены и те, без которых не было бы современной истории кикбоксинга и бокса в Озёрске: основатель первой городской секции по кикбоксингу, а в дальнейшем и Федерации кикбоксинга, воспитавший немалую плеяду талантливых спортсменов и давший мощный толчок в развитии этого вида спорта Василий Щербин; руководитель отделения федерации бокса и кикбоксинга Озерского городского округа в п. Метлино Николай Белов; МСМК России по кикбоксингу (версия IAKSA), МСМК России по кикбоксингу (версия World Profi), МС России (версия WAKO), МС России по рукопашному бою, Чемпион Росси по рукопашному бою, неоднократный чемпион России по кикбоксингу, чемпион СНГ, 2-у кратный серебряный призер Чемпионата мира, 2-у кратный бронзовый призер Чемпионата мира, чемпион и призер чемпионата Австрии по кикбоксингу Сергей Соха; мастер спорта международного класса по кикбоксингу, чемпион международных турниров, 2-у кратный победитель первенств России, чемпион Кубка России, победитель первенства мира Константин Корягин; мастер спорта международного класса по кикбоксингу, 5-ти кратный чемпион Международных турниров, 3-ех кратный чемпион России, Чемпион Европы Павел Исинбаев; мастер спорта по рукопашному бою, 7-и кратный чемпион России и 6икратный призер чемпионата России, 2-у кратный победитель турниров по боям без правил в г.Екатеринбурге Андрей Важенин, первый Мастер спорта России по кикбоксингу в г. Озерске, финалист чемпионата СНГ 1992г., чемпион России - Алексей Коробов; уважаемый в нашем городе тренер, внесший большой вклад в развитие бокса и кикбоксинга Юрий Корочкин и многие, многие другие.

По словам одного из судей соревнований Антона Кравчука, все победы были ожидаемы, сюрпризов не было. Первенство было городского масштаба, новички набирались опыта, а те, для кого эти соревнования не первые, оттачивали своё мастерство, отрабатывали элементы. Впереди Спартакиада в Магнитогорске (23-28 октября), к которой спортсмены готовятся особым образом: следят за питанием и режимом, прорабатывают тактику, заранее продумывают ключевые моменты боя.

Первые места заняли: Карташев Максим, Гребениченко Кирилл, Брагов Владимир, Босов Александр, Аникин Степан, Шепелев Артем, Сурин Степан, Ларионов Никита, Власюк Сергей, Тарханов Степан, Симонов Кирилл, Соха Павел, Шайхисламов Ильдар (Новогорный).

Вторые места: Гуйматов Давид, Шайхисламов Роман (Новогорный), Никулин Леонид, Коротков Виталий, Фоминых Владимир, Фоминых Екатерина, Тимергазиев Эдуард (Метлино), Булатов Вильдан, Евсиков Александр, Кадыров Фарид (Метлино), Байтурин Артур (Метлино), Абдрахманов Георгий (Метлино), Медведев Роман, Щербатых Игорь, Гончар Евгений.

Озёрские спортсмены тренируются под руководством Дмитрия Никулина, Александра Жигмонта и Антона Кравчука.

Александра Лебедева