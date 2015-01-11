В России ужесточили штрафы за непропуск пешеходов и велосипедистов

Госдума приняла окончательное решение о росте штрафа за непропуск водителями пешеходов и велосипедистов.

В действующей редакции КоАП установлен штраф в размере 1500 рублей, теперь максимальная планка повышается до 2500 рублей. Поправки приняты в третьем чтении.

Такой штраф будет грозить за невыполнение требования уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении.

ЛДПР голосовать отказалась. Депутат Ярослав Нилов, выступая от фракции, заявил, что очередное ужесточение приведет к более беспечному поведению пешеходов. После прошлогоднего ужесточения пешеходы, по его словам, стали менее осторожны, "идут, смотрят в мобильный телефон, не смотрят налево и направо, создают аварийные ситуации". Так что новое решение - "это попытка залезть водителям в карман". Надо строить больше подземных и надземных переходов, а не повышать штрафы, считают в ЛДПР.

Слово взял первый заместитель председателя Комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков ("Единая Россия"). Он оппонировал коллегам заявив, что количество наездов на пешеходов после ужесточения не уменьшилось. Лысаков аргументировал тем, что "водитель защищен металлической оболочкой", а пешеход - нет. По словам Лысакова, штрафы повышаются "не для того, чтобы кто-то наживался, а для защиты пешеходов". "И если мы спасем хотя бы одну жизнь, то это будет оправдано", - считает депутат.

Он отдельно обратился к водителям, попросив их притормаживать перед "зеброй". "Тогда никто на вас не наживется и не будет никакой трагедии", - пояснил Лысаков.

Напомним, что наказание для "неуступчивых" водителей растет не первый раз. До 2008 года штраф за непропуск пешеходов составлял 100 рублей, потом увеличился до 1 тысячи рублей, а в 2013 году составил 1,5 тысячи рублей.

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев ранее объяснял журналистам, почему понадобилось опять ужесточать наказание. "Подняли голову автомобильные хулиганы, - говорил Исаев. - Теперь размер штрафа еще увеличивается, он будет от 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей в зависимости от тяжести ситуации, от тяжести вины того, кто не пропустил пешехода, не пропустил велосипедиста. Одним словом, показал себя как хам на дороге".

Кстати, в Госдуме намерены повышать дисциплину и пешеходов, с чем ранее согласились и в МВД.

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