Оперативная обстановка на 12 октября 2017 года

Оперативная обстановка и прогноэ чрезвычайных ситуаций в Озёрском городском округе.

Сегодня четверг 12 октября 2017 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была - 2 град. С

• атмосферное давление 746 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 89 %

• ветра нет м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 3 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения: Дзержинского 35-11,12,13,14,15,16п, Гайдара 13-2п, К Маркса 4-12,13п, Бажова 32, Октябрьская 10,12 с 9 до окончания

Ленина 67, Семенова 14, Дзержинского 56-7п, К Маркса 22-2п с 9 до 12 час

К Маркса 1-1п с 9 до 13 час

Набережная 33 с 10 до 11 час

2 В сетях электро-снабжения нет

3 В сетях горячего водоснабжения теплоснабжения: Дзержинского 35-11,12,13,14,15,16п, Гайдара 13-2п, 21-1п, К Маркса 4-12,13п, Бажова 32 с 9 до окончания

Ленина 67, Семенова 14, Дзержинского 56-2,7п, К Маркса 22-2,9п, Набережная 15 с 9 до 12 час

К.Маркса 1 п.1, Набережная 3 с 9 до 13 час

Набережная 33 с 10 до 11 час

Ермолаева с 15 по 37, Музрукова с 20 по 30, Архипова с 1 по 6,10а,12, Парковый пер. с 1 по 4 с 8.30 до окончания

Вниманию жителей округа!

Согласно постановлению главы администрации Озерского городского округа, руководителям организаций независимо от форм собственности до 30 октября организовать уборку и вывоз мусора с закрепленных и прилегающих территорий (до 5 метров по периметру границ землепользования), уличных газонов, тротуаров и проезжей части дорог.

В связи с этим до 30 октября разрешено бесплатное пользование специализированным полигоном твердых коммунальных отходов за исключением вывоза строительного мусора.

2.2. Гидрологическая обстановка: в норме. 2.3. Лесопожарная обстановка: в норме.

2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарныМ правилАМ и нормативАМ СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет.

С начала года на водоемах области погибло 46 человек. За аналогичный период 2016 года на водоемах области погибло 78 человек.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

III. Прогноз возможных ЧС на 12.10.2017 г.

3.1. Опасные явления: не прогнозируются.

3.2. Комплекс неблагоприятных явлений: не прогнозируется.

3.3. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью от минус 3º до плюс 2º, в низинах до минус 8º, днем плюс 9-14º, в южных районах до плюс 18º.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение

неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: В соответствии с прогнозируемыми классами пожарной опасности и сложившейся обстановкой (Р=0,2) возникновение очагов природных пожаров на территории Озерского городского округа не прогнозируется.

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости при туманах, а также нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: Сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с неустойчивыми погодными явлениями, низкой температурой воздуха ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _189_ обращений граждан.

http://ozerskadm.ru