Челябинск вошел в ТОП-3 развитых нестоличных регионов по версии проекта Google

Южноуральские деятели показали активность региона в проекте от Google и Агентства стратегических инициатив «Вдали от столиц». Они рассказали о своих занятиях, которые улучшают регион. Всего от столицы Южного Урала было подано 15 заявок. Таким образом, Челябинск оказался в ТОП-3 по количеству проектов, представленных городами нестоличных регионов России.

Самыми популярными категориями стали «Культура» (150 опубликованных заявок) и «Обучение и развитие» (145). Жители России также активно занимаются производством и ремеслами (97) и развивают российский туризм (81). Кстати, почти половиной проектов, оказавшихся на Google Картах, руководят женщины. — подвели общий итог организаторы проекта.

Теперь в работу вступает жюри, которое определит победителей.



Челябинск представили:

1. Тимур Абдуллаев — Культура — Графити благоустройство города.

2. Алексей Варчак — Производство и ремесла — Фотобудки Wowpics.

3. Алексей Веретнов — Производство и ремесла — Выставки для детей и взрослых.

4. Андрей Витомсков — Социальное обслуживание — Лечимся, играя!

5. Татьяна Дудаладова — Производство и ремесла — Kronatree.

6. Лилия Ершова — Обучение и развитие — Город профессий. Игровой набор для профориентации детей.

7. Юлия Жаботинская — Обучение и развитие — Программа поддержки одаренных детей в сфере искусства.

8. Дмитрий Закарлюкин — Социальное обслуживание — Вещеворот.

9. Юлия Латифьянова — Производство и ремесла — Ga-Za-Za.

10. Дмитрий Морозов — Современные технологии — Тридиви.

11. Нина Ревякина — Культура — Aroundcity.

12. Илья Смольников — Современные технологии — «3D развитие».

13. Александр Торопин — Спорт, здоровый образ жизни — Детская дворовая хоккейная лига.

14. Анна Третьякова — Производство и ремесла — Ежамика.

15. Фания Шафикова — Обучение и развитие — Центр профориентации «Компас».

Миасс представили:

1. Дмитрий Дутиков — Культура — Русский бал.

2. Олеся Журавлева — Культура — Отражение — мир равных возможностей.

3. Александр Прутов — Спорт, здоровый образ жизни — Green.

4. Елена Семенова — Культура — Дом купца Смирнова.

Тюлюк представили:

1. Ксения Зимина — Российский туризм — Этнодом-музей «Матрешка».

Магнитогорск представили:

1. Татьяна Новак — Производства и ремесла — Креативная площадка «Планета твоих возможностей».

Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/top-3-ot-google/