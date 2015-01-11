Челябинск вошел в ТОП-3 развитых нестоличных регионов по версии проекта Google

Южноуральские деятели показали активность региона в проекте от Google и Агентства стратегических инициатив «Вдали от столиц». Они рассказали о своих занятиях, которые улучшают регион. Всего от столицы Южного Урала было подано 15 заявок. Таким образом, Челябинск оказался в ТОП-3 по количеству проектов, представленных городами нестоличных регионов России.
Самыми популярными категориями стали «Культура» (150 опубликованных заявок) и «Обучение и развитие» (145). Жители России также активно занимаются производством и ремеслами (97) и развивают российский туризм (81). Кстати, почти половиной проектов, оказавшихся на Google Картах, руководят женщины. — подвели общий итог организаторы проекта.
Теперь в работу вступает жюри, которое определит победителей.
Челябинск представили:
1. Тимур Абдуллаев — Культура — Графити благоустройство города.
2. Алексей Варчак — Производство и ремесла — Фотобудки Wowpics.
3. Алексей Веретнов — Производство и ремесла — Выставки для детей и взрослых.
4. Андрей Витомсков — Социальное обслуживание — Лечимся, играя!
5. Татьяна Дудаладова — Производство и ремесла — Kronatree.
6. Лилия Ершова — Обучение и развитие — Город профессий. Игровой набор для профориентации детей.
7. Юлия Жаботинская — Обучение и развитие — Программа поддержки одаренных детей в сфере искусства.
8. Дмитрий Закарлюкин — Социальное обслуживание — Вещеворот.
9. Юлия Латифьянова — Производство и ремесла — Ga-Za-Za.
10. Дмитрий Морозов — Современные технологии — Тридиви.
11. Нина Ревякина — Культура — Aroundcity.
12. Илья Смольников — Современные технологии — «3D развитие».
13. Александр Торопин — Спорт, здоровый образ жизни — Детская дворовая хоккейная лига.
14. Анна Третьякова — Производство и ремесла — Ежамика.
15. Фания Шафикова — Обучение и развитие — Центр профориентации «Компас».
Миасс представили:
1. Дмитрий Дутиков — Культура — Русский бал.
2. Олеся Журавлева — Культура — Отражение — мир равных возможностей.
3. Александр Прутов — Спорт, здоровый образ жизни — Green.
4. Елена Семенова — Культура — Дом купца Смирнова.
Тюлюк представили:
1. Ксения Зимина — Российский туризм — Этнодом-музей «Матрешка».
Магнитогорск представили:
1. Татьяна Новак — Производства и ремесла — Креативная площадка «Планета твоих возможностей».
Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/top-3-ot-google/
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