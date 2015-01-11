Подведены итоги общего зачета Кубка России по паратриатлону

В этом году Кубок России, включал четыре этапа: первый турнир прошел в январе в Дзержинске, второй в мае в Богородске, третий в августе в самом Нижнем Новгороде. И вот с 8 по 9 октября в Богородске состоялся финал Кубка.

Определение победителей суммарного зачета проходило по ранее утвержденной шкале результатов: к примеру, первое место на каждом этапе приносило по 100 очков, второе - по 93, третье - по 86 очков.

В зачет каждому атлету засчитывались по три лучших результата.

Среди победителей общего зачета Кубка России признан озерчан Владимир Стебельский (класс РТ1, мужчины), набравший 100 очков. Еще одна наша землячка, Вероника Габитова, которая ныне представляет Москву, стала победителем в классе РТ2. Она набрала 200 очков.

Напомним, паратриатлон впервые включен в программу XV Паралимпийских летних игр 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия). Паратриатлон включает соревнования в трех дисциплинах: 750 м плавание, за которым следует 20 км велосипедная гонка и 5 км бег. Спортсмены соревнуются в разных классах, определяемых степенью поражения опорно-двигательного аппарата. Спортсмены - пара-триатлонисты делятся на 2 категории - сидячие (класс TRI 1) и стоячие (классы TRI 2, TRI 3, TRI 4, TRI 5). В велосипедной гонке спортсмены могут использовать хэндбайк - в категории сидячих, велосипед - в категории стоячих. Кроме того, на беговом этапе паратриатлонной гонки сидячие спортсмены соревнуются на колясках, стоячие при необходимости пользуются протезами.

Антон Шалимов