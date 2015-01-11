Новые деньги. В России поступили в обращение купюры 200 и 2000 рублей

В обращение начали поступать новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Первыми их получат Москва, а также регионы, которые изображены на купюрах – Крым и Дальний Восток. На двухсотрублевой банкноте представлен памятник затопленным кораблям в Севастополе и Херсонес Таврический, а на двухтысячной — мост на остров Русский и космодром "Восточный".

Массовый ввод купюр в обращение должен начаться в декабре, когда банки и предприятия завершат всю необходимую подготовку. Банкоматы и принимающие устройства с сегодняшнего дня начнут тестировать настоящие деньги: до этого использовались только образцы.

Набиуллина пояснила, что новые банкноты будут вводить поэтапно – это стандартная международная практика для противодействия фальшивомонетчикам.

https://ria.ru/economy/20171012/1506689560.html