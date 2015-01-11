Уральский филиал АО «ФЦНИВТ „СНПО „Элерон“ — „УПИИ ВНИПИЭТ“ представил проект „Комплекс по переработке РАО“ на Международном фестивале «Зодчество“ в Москве

С 5 по 7 октября в выставочном комплексе «Гостиный двор» проходил юбилейный XXV Международный фестиваль «Зодчество» – событие национального масштаба с зарубежным участием, смотр достижений в области архитектурной и градостроительной деятельности городов и регионов России, творческих архитектурных коллективов, проектных институтов, мастерских и бюро.

Фестиваль был призван продемонстрировать, как уровень жизни зависит от качества окружающей среды, как качественная среда повышает конкурентоспособность и становится инструментом умножения человеческого капитала.

Уральский филиал АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» - «УПИИ ВНИПИЭТ» участвовал в одном из десяти смотр-конкурсов - «Экоустойчивая архитектура», с реализованным проектом «Комплекс по переработке РАО» (Челябинская область, Озерский городской округ). Работу представлял председатель союза архитекторов Озерской организации, начальник отдела генпланов Уральского филиала «СНПО «Элерон» Юрий Борисович Макаров. Целью участия в данном форуме является укрепление профессионального статуса предприятия ГК «Росатом» на национальном и международном рынках.

Фестиваль учрежден Союзом Архитекторов России и проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Международного Союза Архитекторов, общественных и деловых кругов.

http://www.eleron.ru