Техосмотр снимут на видео

В конце этого года у Ространснадзора появятся полномочия по проверке центров технического осмотра, выдающих диагностические карты, без которых невозможно купить полис ОСАГО. Допуском этих центров на рынок (аккредитацией) по-прежнему будет заниматься Российский союз автостраховщиков.

Об этом сообщили "Российской газете" в Ространснадзоре. Поправки в закон об обязательном техосмотре транспортных средств разработаны минэкономразвития. Они были рассмотрены на обсуждении результатов правоприменительной практики Ространснадзора за первое полугодие 2017 года.

Предполагается, что сначала ведомство будет проверять диагностические центры по жалобам граждан и организаций на некачественное предоставление услуги - прежде всего речь идет о выдаче диагностической карты без фактического проведения техосмотра. Не секрет, что сейчас ее можно без осмотра автомобиля купить с доставкой на дом. Причем довольно дешево.

Наказание за такое нарушение будет усилено. Штраф для юридических лиц предлагается довести до ста тысяч рублей. Для этого в Кодекс РФ об административных правонарушениях введут новые статьи, сообщил "РГ" заместитель руководителя Ространснадзора Асланбек Ахохов.

Сведения о нарушителях Ространснадзор будут передавать в Российский союз автостраховщиков, и уже он должен аннулировать аккредитацию провинившегося техцентра. То есть ему грозит и штраф, и запрет на выдачу диагностических карт.

Помимо внеплановых проверок по жалобам, Ространснадзор будет выявлять те техцентры, которые выдают диагностических карт явно больше, чем то количество техосмотров, которое они в состоянии провести. И это послужит сигналом о возможном нарушении, сказал Асланбек Ахохов.

Также планируется ввести фото- и видеофиксацию нахождения транспортного средства в зоне проведения техосмотра. В дальнейшем, по словам замглавы Ространснадзора, геопозицию автомобиля, полученную через систему ГЛОНАСС, наложат на геопозицию техцентра. При таком подходе выдача диагностической карты будет блокироваться, если автомобиль не заехал в "свой" диагностический центр.

"Сейчас можно пройти ТО дистанционно и никто не беспокоится в центрах, что они даже не видят автомобиль, на который выдают диагностическую карту. Ее выдача превратилась в простую коммерческую услугу", - подчеркнул Асланбек Ахохов.

В перспективе будут архивироваться конкретные технические показатели каждого автомобиля при проведении техосмотра. Это позволит исключить человеческий фактор и фальсификацию данных. Конечная цель всех этих новшеств - не выпускать на дороги опасные автомобили и тем самым снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, помочь сократить количество аварий на территории страны должно лицензирование всех без исключения автобусных перевозок. В России сегодня действует 28 696 лицензий на перевозку пассажиров, однако сейчас лицензированию подлежат только перевозчики, обслуживающие регулярные маршруты. Но уже скоро будут лицензироваться все перевозки автобусами, в том числе заказные. Новые правила распространят и на перевозки предприятиями своих собственных сотрудников к месту работы и обратно. Это касается и микроавтобусов вместимостью свыше восьми мест, добавил Асланбек Ахохов.

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