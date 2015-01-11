Пятница, 13-е принесет южноуральцам потепление до плюс 17 градусов

Устойчивая погода сохранится на территории Челябинской области в предстоящие дни. В выходные южноуральцы могут запланировать прогулки и пикники на природе, воспользовавшись хорошей погодой. Синоптики предсказывают, что атмосферные процессы в ближайшие три дня не изменятся.

Пятница, 13 октября, принесет южноуральцам потепление до плюс 17 градусов.

В субботу, 14 октября, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью от минус 1 до плюс 4 градусов, в горах и низинах — до минус 7. В дневное время температура будет колебаться от плюс 8 до плюс 13 градусов. Ветер неустойчивого направления 1–6 метров в секунду.

Отметим, что погода в областном центре также будет располагать к проведению времени на улице. Ночью температура воздуха будет находиться на уровне 0 градусов, а днем — стабильно подниматься выше 10 градусов. Синоптики обещают облачность с прояснениями, осадков не ожидается.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/pogoda-na-vyhodnie/