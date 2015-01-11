Министерство сельского хозяйства компенсирует расходы на инновационные исследования

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Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

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Актуальный комментарий. 20.03.2016

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О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

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Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

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Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

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Министерство сельского хозяйства компенсирует расходы на инновационные исследования

Министерство сельского хозяйства Челябинской области компенсирует расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), которые ведутся на базе предприятий агрокомплекса. Научно-технический совет ведомства прямым голосованием утвердил девять проведённых исследований в растениеводстве и животноводстве, по которым будет возмещено до 99,9% расходов. Проведённые исследования позволили поднять продуктивность животных, урожайность сельхозкультур, создать электронные карты полей и увеличить производительность труда на предприятиях, сообщает пресс-служба минсельхоза.

Как отметила заместитель министра сельского хозяйства Валентина Писарева, в текущем году работа с НИОКР ведётся по новому порядку, принятому правительством области в июле 2017 года. Если раньше расходы на научные работы возмещались исполнителям – научным организациям и авторам исследований, то по новому порядку получателями субсидий являются сельхозорганизации и индивидуальные предприниматели, на которых осуществляются научные проекты. Таким образом, можно оценить не только новизну научной работы, но и экономический эффект, достигаемый за счёт внедрения новых приёмов ведения хозяйства и технологий. Второе важное отличие – расходы по НИОКР теперь могут возмещаться за период более одного года. На прошедшем заседании были рассмотрены проекты, начатые ещё в 2015 и 2016 году.

Над повышением молочной продуктивности в СПК «Звягино» работал коллектив учёных ЮУрГАУ. По словам члена НТС, начальника управления по развитию сельскохозяйственного производства Алексея Кобылина, изучив представленные материалы научной работы, специалисты профильного подразделения сделали вывод, что работа соответствует требованиям порядка и дала конкретный положительный эффект. Учёные исследовали не только рацион животных, оценив качество кормов, но и с помощью проведённых исследований выявили, каких микроэлементов не хватает в питании. По словам Татьяны Самсоновой, исполнителя проекта, всю территорию области можно разделить на биохимические провинции, которые характеризуются особым составом почвы, воды и кормов. В хозяйстве «Звягино» по составу крови животных установлено, что дефицит по кобальту, марганцу, цинку и меди составлял 50 - 90%. С помощью коррекции минерального питания, улучшения качества кормов учёным удалось увеличить отдачу молока у коров. Сегодня подобные исследования проводятся и в других хозяйствах области, но пока документы на субсидии представило только одно хозяйство.

Новую систему технологического мониторинга также с помощью учёных ЮУрГАУ ввели в ООО «СП «Южное» Кизильского района. С помощью изменения севооборотов, сроков сева различных культур и других преобразований удалось поднять урожайность зерна и улучшить его качество, в хозяйстве научились выращивать семена, а сроки уборки сократили с 35 дней до 18, что очень важно в условиях южноуральского климата. По словам главного агронома хозяйства Владимира Кирпичникова, аграрии увидели эффект не на бумаге, а фактически.

Ещё в семи хозяйствах были проведены научные работы по повышению плодородия и рациональному использованию земель сельхозназначения. В двух хозяйствах работы были выполнены научно-исследовательским предприятием «Юкос-Агро», другие пять – научно-образовательным центром «Геоинформационные системы» Южно-Уральского государственного университета под руководством Валентины Максимовой. С помощью создания электронно-тематических карт земель сельхозназначения, установки на технику соответствующего электронного оборудования исследуется состояние полей, регулируется работа механизированных отрядов: комбайнеров, трактористов, водителей. За счёт экономии ресурсов, круглосуточной организации полевых работ с помощью системы точного земледелия достигается значительный экономический эффект.

Глава крестьянского хозяйства Николай Шаманин отметил, что ведёт работу по внедрению элементов технологии точного земледелия уже несколько лет. Техника в хозяйстве оборудована датчиками потери зерна, это создаёт дополнительную мотивацию для работников фермерского хозяйства.

Николай Шаманин отметил, что сегодня в его хозяйстве урожайность зерновых составляет 37 центнеров «на круг», а на отдельных полях она достигает 50 центнеров. Серьёзный плюс новой технологии – повышение возможности удалённого управления всеми процессами на поле. Точное земледелие широко применяется в Европе, и в России за ним, по мнению фермера, будущее отрасли растениеводства.

В 2017 году на субсидирование НИОКР в областном бюджете выделено 12 млн. рублей. На следующий год, по словам Валентины Писаревой, сумма уже увеличена до 18 млн. рублей. В соответствии с планами ведомства, в этом году документы на возмещение расходов на проведение научных исследований предприятия, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели смогут подать до 1 декабря, а значит, научно-технический совет минсельхоза соберётся ещё как минимум один раз в этом году. Также представители совета уточнили, что разработанный порядок до сих пор оттачивается, в него вносятся актуальные поправки, что позволяет обеспечить эффективное использование государственных средств.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/ministerstvo-selskogo-hozyaystva-kompensiruet-rashody-na-innovacionnye-issledovaniya-41341

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