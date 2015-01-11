Министерство сельского хозяйства компенсирует расходы на инновационные исследования

Министерство сельского хозяйства Челябинской области компенсирует расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), которые ведутся на базе предприятий агрокомплекса. Научно-технический совет ведомства прямым голосованием утвердил девять проведённых исследований в растениеводстве и животноводстве, по которым будет возмещено до 99,9% расходов. Проведённые исследования позволили поднять продуктивность животных, урожайность сельхозкультур, создать электронные карты полей и увеличить производительность труда на предприятиях, сообщает пресс-служба минсельхоза.

Как отметила заместитель министра сельского хозяйства Валентина Писарева, в текущем году работа с НИОКР ведётся по новому порядку, принятому правительством области в июле 2017 года. Если раньше расходы на научные работы возмещались исполнителям – научным организациям и авторам исследований, то по новому порядку получателями субсидий являются сельхозорганизации и индивидуальные предприниматели, на которых осуществляются научные проекты. Таким образом, можно оценить не только новизну научной работы, но и экономический эффект, достигаемый за счёт внедрения новых приёмов ведения хозяйства и технологий. Второе важное отличие – расходы по НИОКР теперь могут возмещаться за период более одного года. На прошедшем заседании были рассмотрены проекты, начатые ещё в 2015 и 2016 году.

Над повышением молочной продуктивности в СПК «Звягино» работал коллектив учёных ЮУрГАУ. По словам члена НТС, начальника управления по развитию сельскохозяйственного производства Алексея Кобылина, изучив представленные материалы научной работы, специалисты профильного подразделения сделали вывод, что работа соответствует требованиям порядка и дала конкретный положительный эффект. Учёные исследовали не только рацион животных, оценив качество кормов, но и с помощью проведённых исследований выявили, каких микроэлементов не хватает в питании. По словам Татьяны Самсоновой, исполнителя проекта, всю территорию области можно разделить на биохимические провинции, которые характеризуются особым составом почвы, воды и кормов. В хозяйстве «Звягино» по составу крови животных установлено, что дефицит по кобальту, марганцу, цинку и меди составлял 50 - 90%. С помощью коррекции минерального питания, улучшения качества кормов учёным удалось увеличить отдачу молока у коров. Сегодня подобные исследования проводятся и в других хозяйствах области, но пока документы на субсидии представило только одно хозяйство.

Новую систему технологического мониторинга также с помощью учёных ЮУрГАУ ввели в ООО «СП «Южное» Кизильского района. С помощью изменения севооборотов, сроков сева различных культур и других преобразований удалось поднять урожайность зерна и улучшить его качество, в хозяйстве научились выращивать семена, а сроки уборки сократили с 35 дней до 18, что очень важно в условиях южноуральского климата. По словам главного агронома хозяйства Владимира Кирпичникова, аграрии увидели эффект не на бумаге, а фактически.

Ещё в семи хозяйствах были проведены научные работы по повышению плодородия и рациональному использованию земель сельхозназначения. В двух хозяйствах работы были выполнены научно-исследовательским предприятием «Юкос-Агро», другие пять – научно-образовательным центром «Геоинформационные системы» Южно-Уральского государственного университета под руководством Валентины Максимовой. С помощью создания электронно-тематических карт земель сельхозназначения, установки на технику соответствующего электронного оборудования исследуется состояние полей, регулируется работа механизированных отрядов: комбайнеров, трактористов, водителей. За счёт экономии ресурсов, круглосуточной организации полевых работ с помощью системы точного земледелия достигается значительный экономический эффект.

Глава крестьянского хозяйства Николай Шаманин отметил, что ведёт работу по внедрению элементов технологии точного земледелия уже несколько лет. Техника в хозяйстве оборудована датчиками потери зерна, это создаёт дополнительную мотивацию для работников фермерского хозяйства.

Николай Шаманин отметил, что сегодня в его хозяйстве урожайность зерновых составляет 37 центнеров «на круг», а на отдельных полях она достигает 50 центнеров. Серьёзный плюс новой технологии – повышение возможности удалённого управления всеми процессами на поле. Точное земледелие широко применяется в Европе, и в России за ним, по мнению фермера, будущее отрасли растениеводства.

В 2017 году на субсидирование НИОКР в областном бюджете выделено 12 млн. рублей. На следующий год, по словам Валентины Писаревой, сумма уже увеличена до 18 млн. рублей. В соответствии с планами ведомства, в этом году документы на возмещение расходов на проведение научных исследований предприятия, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели смогут подать до 1 декабря, а значит, научно-технический совет минсельхоза соберётся ещё как минимум один раз в этом году. Также представители совета уточнили, что разработанный порядок до сих пор оттачивается, в него вносятся актуальные поправки, что позволяет обеспечить эффективное использование государственных средств.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/ministerstvo-selskogo-hozyaystva-kompensiruet-rashody-na-innovacionnye-issledovaniya-41341