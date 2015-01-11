Игровая площадка ждёт наречения

В конце прошлой недели в Детском парке открылась долгожданная многофункциональная игровая площадка в рамках благотворительного проекта «Игра со смыслом» фонда «Обнажённые сердца» топ-модели Натальи Водяновой.

Идея этого проекта в том, чтобы дети, независимо от финансового положения их родителей, физических или интеллектуальных особенностей, имели современное и безопасное место для игры. «Водяновские», как их называют в народе, игровые объекты бесплатны и передаются по договору безвозмездного пользования местным администрациям.

Перед собравшимися в большом количестве детишками с приветственными словами выступили заместитель начальника управления культуры Администрации ОГО Антон Наумов, депутат Собрания депутатов Виталий Вельке и исполняющая обязанности директора МУ «ПКиО» Луиза Белая.

Как сказал в своём обращении к маленьким посетителям и немногочисленным взрослым Антон Наумов, это выстраданный проект, в реализации которого участвовало множество самых разных людей, его строительство началось еще в 2015 году. Пока еще безымянный объект является самой большой современной и безопасной игровой площадкой Челябинской области.

По словам Луизы Белой, являющейся инициатором появления этой игровой площадки в Озёрске, завершены работы по освещению, сейчас ведется подбор машины, которая будет выдувать осеннюю листву с безопасного резинового покрытия, уборка и охрана территории ляжет на плечи ПКиО. Между тем, на площадке есть игровые объекты и для детишек с ограниченными возможностями, установлены специальные пандусы. Луиза Белая выразила надежду, что жители города будут бережно относиться к игровой площадке, название которой будет выбрано в ходе проходящего сейчас на сайте Городского парка конкурса.

Александра Лебедева

Фоторепортаж Анжелики Яцышеной