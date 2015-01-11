В «Тоннеле» «задержались» четверо

Уважаемые водители!

В целях устранения причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, повышения безопасности дорожного движения, 16 октября 2017 года на территории Озерского городского округа сотрудниками ОГИБДД было проведено специальное мероприятие по массовой проверке водителей на наличие признаков опьянения.

В одном месте — сразу 18 сотрудников полиции. Останавливали не выборочно, а всех подряд. Название операции — «Тоннель». Главное преимущество такой проверки — массовость и скорость. За считанные минуты можно выдернуть из потока целую полосу, за 10-15 секунд — проверить состояние водителя, потребовать документы, затем разрешить автовладельцам вернуться в основной поток, не создавая пробок и заторов. Кому бояться нечего – задолженностей по штрафам нет, документы в порядке, автомобиль технически исправен и «не тонирован», - те уже через минуту спокойно уезжали. Задержаться приходилось тем, у кого есть свой скелет в шкафу.

За два часа проверили около 600 автомобилей, из которых выявили двух нетрезвых водителей, а также двух не имеющих права на управление транспортным средством. Однако, это не значит, что это разовая акция — рейды в таком формате будут проводиться постоянно.

Госавтоинспекция еще раз напоминает о том, что управление транспортным средством в состоянии опьянение недопустимо. Данное нарушение является не только грубейшим нарушением Правил дорожного движения, но и опасным для жизни, как самого водителя, так и для других участников дорожного движения.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г Озерск