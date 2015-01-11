Смотрите: это будет наш общий музыкальный портрет

Минувшим летом в Озерске проходили видеосъемки в рамках народного проекта «10 песен атомных городов», который реализуется в соответствии с программой «Территория культуры Росатома» в 17 городах присутствия Госкорпорации.

Смысл проекта сводится к тому, чтобы выявить новые талантливые коллективы, исполнителей и самые любимые песни жителей «атомных городов», на которые команда профессионалов создает видеоклипы.

Помимо Озерска, московская творческая группа побывала в таких ЗАТО, как: Железногорск, Заречный Пензенской области, Зеленогорск, Лесной, Новоуральск, Саров, Северск, Снежинск, Трехгорный, а также в городах расположения АЭС: Десногорске, Заречном СО, Курчатове, Нововоронеже, Полярных Зорях, Сосновом Бору, Удомле.

В Озерске для видеозаписи были выбраны: вокальный ансамбль «Альянс», рок-музыкант Олег Аленский, педагог музыкальной школы и аккордеонист Евгений Черкашин.

Съемки проходили в самых красивых и любимых жителями Озерска местах: в городском парке, в здании ДК «Маяк», в сквере Победы и у памятника И.В. Курчатову. Одним из таких знаковых мест стала ротонда на берегу озера Иртяш - здесь снимался эпизод с участием ансамбля «Альянс».

Сложность заключалась в том, что вокалисты, задействованные в «песнях атомных городов», исполняли их не полностью, а отрывками, строчками, выбранными клипмейкерами специально для них.

На запись в Озерске было отведено всего два дня, поэтому работа шла четко по плану. Два дня съемочного марафона потребовали от его участников предельной собранности и больших усилий. Но, по словам артистов и музыкантов, желание работать оказалось огромным, поэтому никто не сетовал на то, что приходилось записывать дубль за дублем. И, несмотря на усталость, для многих эти два дня стали незабываемым летним подарком и приключением.

Помимо артистов и тех, кто выстраивал звук, свет, картину на фоне достопримечательностей Озерска, практически на съемочной площадке находились и зрители: было интересно увидеть, как снимаются видеоклипы, поучаствовать в настоящих съёмках. Для одного видеофрагмента очень кстати оказались загорающие на пляже «Колибри» горожане, которые с восторгом рассказали гостям о достопримечательностях Озерска и пригласили съемочную группу посетить наш город еще и зимой, дабы насладиться отдыхом на склонах Вишеневых и Потанинских гор.

В октябре-ноябре 2017 года планируется творческий и важный процесс обработки всех отснятых материалов: монтаж, сведение и собственно создание видеоклипов. В это же время планируется запись для участия в клипах известных российских исполнителей, таких как Евгений Маргулис, Сергей Галанин, Алексей Кортнев, Леонид Агутин, Билли Новик, Владимир Пресняков и других.

В ноябре 2017 года на youtube-канале программы «Территория культуры Росатома» начнется демонстрация готового продукта: первым пользователи сети увидят видеоклип на песню «Этот мир придуман не нами», которая является победителем народного голосования.

Благодаря проекту, огромная аудитория сможет увидеть, что атомные города и их жители – очень разные, и при этом объединены не только общим производственным смыслом, но и культурой: это будет наш общий музыкальный портрет.

Смотрите и голосуйте «лайками» за понравившиеся видеоролики на youtube-канале программы «Территория культуры Росатома» уже в ноябре.

На фото: Тимур Ведерников, автор проекта, продюсер, аранжировщик (г. Москва).

http://www.ozerskadm.ru