Смотрите: это будет наш общий музыкальный портрет

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Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

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Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

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Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

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Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

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Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

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А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

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Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

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Смотрите: это будет наш общий музыкальный портрет

Минувшим летом в Озерске проходили видеосъемки в рамках народного проекта «10 песен атомных городов», который реализуется в соответствии с программой «Территория культуры Росатома» в 17 городах присутствия Госкорпорации.

Смысл проекта сводится к тому, чтобы выявить новые талантливые коллективы, исполнителей и самые любимые песни жителей «атомных городов», на которые команда профессионалов создает видеоклипы.

Помимо Озерска, московская творческая группа побывала в таких ЗАТО, как: Железногорск, Заречный Пензенской области, Зеленогорск, Лесной, Новоуральск, Саров, Северск, Снежинск, Трехгорный, а также в городах расположения АЭС: Десногорске, Заречном СО, Курчатове, Нововоронеже, Полярных Зорях, Сосновом Бору, Удомле.

В Озерске для видеозаписи были выбраны: вокальный ансамбль «Альянс», рок-музыкант Олег Аленский, педагог музыкальной школы и аккордеонист Евгений Черкашин.

Съемки проходили в самых красивых и любимых жителями Озерска местах: в городском парке, в здании ДК «Маяк», в сквере Победы и у памятника И.В. Курчатову. Одним из таких знаковых мест стала ротонда на берегу озера Иртяш - здесь снимался эпизод с участием ансамбля «Альянс».

Сложность заключалась в том, что вокалисты, задействованные в «песнях атомных городов», исполняли их не полностью, а отрывками, строчками, выбранными клипмейкерами специально для них.

На запись в Озерске было отведено всего два дня, поэтому работа шла четко по плану. Два дня съемочного марафона потребовали от его участников предельной собранности и больших усилий. Но, по словам артистов и музыкантов, желание работать оказалось огромным, поэтому никто не сетовал на то, что приходилось записывать дубль за дублем. И, несмотря на усталость, для многих эти два дня стали незабываемым летним подарком и приключением.

Помимо артистов и тех, кто выстраивал звук, свет, картину на фоне достопримечательностей Озерска, практически на съемочной площадке находились и зрители: было интересно увидеть, как снимаются видеоклипы, поучаствовать в настоящих съёмках. Для одного видеофрагмента очень кстати оказались загорающие на пляже «Колибри» горожане, которые с восторгом рассказали гостям о достопримечательностях Озерска и пригласили съемочную группу посетить наш город еще и зимой, дабы насладиться отдыхом на склонах Вишеневых и Потанинских гор.

В октябре-ноябре 2017 года планируется творческий и важный процесс обработки всех отснятых материалов: монтаж, сведение и собственно создание видеоклипов. В это же время планируется запись для участия в клипах известных российских исполнителей, таких как Евгений Маргулис, Сергей Галанин, Алексей Кортнев, Леонид Агутин, Билли Новик, Владимир Пресняков и других.

В ноябре 2017 года на youtube-канале программы «Территория культуры Росатома» начнется демонстрация готового продукта: первым пользователи сети увидят видеоклип на песню «Этот мир придуман не нами», которая является победителем народного голосования.

Благодаря проекту, огромная аудитория сможет увидеть, что атомные города и их жители – очень разные, и при этом объединены не только общим производственным смыслом, но и культурой: это будет наш общий музыкальный портрет.

Смотрите и голосуйте «лайками» за понравившиеся видеоролики на youtube-канале программы «Территория культуры Росатома» уже в ноябре.

На фото: Тимур Ведерников, автор проекта, продюсер, аранжировщик (г. Москва).

Смотрите: это будет наш общий музыкальный портрет

 http://www.ozerskadm.ru

Ключевые теги: песни, музыкальный проект.

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