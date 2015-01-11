Оперативная обстановка на 17 октября 2017 года

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа

1. Сегодня вторник 17 октября 2017 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была +6 град. С

• атмосферное давление 738 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 70 %

• ветер восточный 1-2 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 2 ДТП

без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения Октябрьская 8, с 9 до 13 часов

Блюхера 5, Иртяшская 15-2п, с 9 до 12 часов

Октябрьская 12, Кирова 9, Бажова 32, Лермонтова 18,

27 Свердлова 26,27,28,29,30 с 9 часов до оконч.

К.Маркса 2-8п, Гайдара 23-2п

С 9.30 до окончан.

2 В сетях электро-снабжения Строительная 3,4 с 8ч 30м до 17 часов

Семашко 4,7 Комсомольская с 1 по 7, с 10 до 13 часов

Комсомольская 10,11,13 Мишенкова 5,8,10 с 9ч 30м до 11 часов

3 В сетях горячего водоснабжения теплоснабжения Октябрьская 8, с 9 до 13 часов

Блюхера 5, Набережная 15, Ленина 38, Луначарского 15-3п, Иртяшская 15-2п, Луначарского 5, К.Маркса 20-5п с 9 до 12 часов

Гайдара 25-3п, К.Маркса 2-8п, Гайдара 23-2п с 8ч 30м до оконч

Октябрьская 12, Кирова 9, с 9 час. до оконч

Вниманию жителей округа!

Согласно постановлению Главы Озерского городского округа руководителям организаций, независимо от форм собственности, до 30 октября организовать уборку и вывоз мусора с закрепленных и прилегающих территорий (до 5 метров по периметру границ землепользования), уличных газонов, тротуаров и проезжей части дорог.

В связи с этим до 30 октября разрешено бесплатное пользование специализированным полигоном твердых коммунальных отходов, за исключением вывоза строительного мусора.

Уважаемые озерчане!

Муниципальное унитарное предприятие «Управление автомобильного транспорта» доводит до сведения жителей города, что в связи с окончанием садового периода с 16 октября отменены сезонные садовые маршруты: №16,17,18,19,20-21,28«а»,27.

2.2. Гидрологическая обстановка: в норме. 2.3. Лесопожарная обстановка: в норме.

2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет.

С начала года на водоемах области погибло 46 человек. За аналогичный период 2016 года на водоемах области погибло 78 человек.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

III. Прогноз возможных ЧС на 17.10.2017 г.

3.1. Опасные явления: не прогнозируются.

3.2. Комплекс неблагоприятных явлений: не прогнозируется.

3.3. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область. Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/с, ночью отдельные порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью плюс 2-7º, днем плюс 10-15º.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: В соответствии с прогнозируемыми классами пожарной опасности и сложившейся обстановкой (Р=0,2) возникновение очагов природных пожаров на территории Озерского городского округа не прогнозируется.

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости при туманах, а также нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: Сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с неустойчивыми погодными явлениями, низкой температурой воздуха ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _204_ обращения граждан.

http://www.ozerskadm.ru