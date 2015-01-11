В Кыштыме у семьи с двумя детьми сгорело всё имущество, но нашлись добрые люди

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Озерск. Осень

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Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

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1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

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Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

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Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

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А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

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Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

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Актуальный комментарий. 20.03.2016

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В Кыштыме у семьи с двумя детьми сгорело всё имущество, но нашлись добрые люди

В первый день октября супругов Поповых и их двоих детей настигла беда – из-за пожара они лишились жилья. Семья враз потеряла всё нажитое годами. И Александр, и Анна давно похоронили своих родителей. Куда податься вместе с детьми? Но мир точно не без добрых людей.

Поповы переехали в Кыштым четыре года назад. Решили, что в Озёрске, где они жили до этого, оставаться больше нельзя. Они лишились там своей маленькой дочки. Находиться в квартире, где произошло горе, супруги, как ни пытались, не смогли. И спустя какое-то время решили взять в ипотеку небольшой деревянный дом на улице Анбашской в микрорайоне Каолиновый.

Александр до выхода на пенсию служил в полиции. Но без дела не сидит. И он, и его жена по-прежнему ездят в Озёрск: глава семейства работает там слесарем, Анна – маляром. Уже на кыштымской земле всерьёз занялись домашним хозяйством – завели бычков и свиней, соорудили пристрой к дому, всего три месяца назад установили в нём душевую кабину и стиральную машину. Только-только почувствовали, что жизнь начинает входить в нормальную колею, а тут на тебе – новое горе.

В тот злополучный воскресный вечер Александр, как всегда, затопил баню. Попарился сам, затем в баньку пошли жена и пятилетняя дочка Саша. А буквально через 15 минут после их возвращения глава семьи, выходивший на улицу покурить, залетел в дом со словами: «Анька, мы горим!» Впоследствии сотрудники отдела надзорной деятельности по линии МЧС назвали причиной пожара именно перекал банной печи, хотя, по словам самих погорельцев, в тот день баня была не жаркой.

Женщина, как была, босиком и в сорочке, схватила дочь и отнесла её к соседке Марине Овчинниковой. К тому моменту уже вовсю полыхали дровяник и крыша бани. А следом загорелся и сарай.

Дедушка Толя, мой отчим, в последний момент забежал туда и выпустил скотину, – рассказывает нашей газете Анна Попова. – Животные выбежали, а он не успел – рухнул потолок. Он сильно обжёг спину и руку, но всё же смог выбраться.

Если бычков и свиней удалось спасти, то маленькая собака породы чихуахуа сгорела. Родители подарили дочери пёсика по кличке Марк на прошлый Новый год. И Саша до сих пор думает, что её четвероногий друг прячется в лесу.

Из полыхающего дома Поповы сумели вынести лишь сумку с документами, микроволновую печь и чайник. С дворовых построек огонь очень быстро перекинулся на жилище – пожарные тушили его больше трёх часов. Полностью выгорели бойлерная, кухня и комната 15-летнего сына. Стены и потолок ещё трёх комнат удалось отстоять от огня. Но всё, что в них находилось, сгорело.

Ни секунды не раздумывая, погорельцев взяла под свою опеку соседка Марина Сергеевна Овчинникова. Несмотря на то, что они с мужем и внучкой сами живут в небольшом доме с крохотными комнатками, она нашла место и для пятерых горемык.

А как иначе? – удивляется Марина Сергеевна. – Мы подружились с того самого дня, как только они переехали. Моя внучка и их дочка – ровесницы, ходят в одну детсадовскую группу, но они и дома не разлей вода. Саша меня сразу бабушкой стала называть. В Каолиновом до сих пор все думают, что она – моя родная внучка. А я их не переубеждаю – внучка и есть.

Мы живём одной семьёй, – сказала мне Анна Петровна. – Они для нас стали самыми близкими людьми. Не было ни одного дня, чтобы мы не общались. По утрам в выходные наша соседушка Марина Сергеевна приходит к нам, и мы кормим её манной кашей – это её любимое блюдо.

В Кыштыме у семьи с двумя детьми сгорело всё имущество, но нашлись добрые люди

Сразу после пожара марина Сергеевна Овчинникова и её муж приютили семью погорельцев.

Сейчас в их небольшом доме живут пятеро взрослых и трое детей.

Саша Попова (справа) и Лера Парамонова - самые лучшие подружки.

Не зря говорят, что люди познаются в беде. После случившегося Анна Попова несколько дней подряд рёвом ревела. Говорит, в какой-то момент даже промелькнула грешная мысль залезть в петлю: как дальше жить, как детей на ноги поднимать, когда ничего из того, что наживали с мужем трудом и потом, превратилось в головёшки и пепел. А ведь за ипотеку ещё платить целых 15 лет! В эти сложные моменты её изо всех сил поддержала именно Марина Сергеевна Овчинникова. Но и многие жители Каолинового прониклись болью погорельцев – первая помощь пришла уже на следующий день после пожара.

Какие люди в Кыштыме и какие в Озёрске! Это всё равно что небо и земля, – поражается Анна. – Мне неловко просить о помощи, но они сами помогли нам одеждой, стройматериалами, деньгами, на которые мы перекрыли крышу и заказали пластиковые окна. Даже не знаю, как всех отблагодарить...

Одна незнакомая бабушка с соседней улицы, получив пенсию, принесла погорельцам две тысячи рублей, при этом со слезами извинялась, что так мало. А молодые люди, представившиеся Дарьей и Иваном, взяли шефство над маленькой Сашей. Они купили ей зимнюю куртку и штаны. На днях двое мужчин привезли для неё мёд. Учителя каолиновской школы, в которой учится девятиклассник Артём, выдали ему все необходимые канцтовары и учебники.

Добрые люди позаботились и о домашних животных, принесли комбикорм – скотина два дня стояла голодная. Свиней пришлось заколоть, а на вырученные с продажи мяса деньги Поповы купили стройматериалы.

По месту работы в Озёрске супругам Поповым ничем не помогли, только без сохранения заработной платы дали по неделе. За это время Александр и Анна вывезли из дома весь мусор, отмыли оставшиеся комнаты, перекрыли крышу, вставили двери, которые им отдали отзывчивые на чужую беду люди. Несмотря на то, что Марина Сергеевна уговаривает Александра и Анну не торопиться, они планируют вернуться домой уже на этой неделе. Всё-таки в гостях хорошо, а дома, каким бы он ни был, лучше. Да и стеснять Овчинниковых, какими бы они родными не стали, тоже не хочется…

Для сведения

Семья Поповых с улицы Анбашской, 20, примет в дар обувь для сына 45-го размера. Его рост – 183 сантиметра, пареньку нужна зимняя куртка. Другой самой необходимой одеждой всех членов семьи уже обеспечили. Но в доме ещё нет ни мебели, ни паласов. Нужны стройматериалы. Артёму нужен компьютер для учёбы. Всё это можно передать, в отсутствие Александра и Анны, их соседям Овчинниковым в дом № 18.

Комментарий

Ирина Александровна АВРАМЕНКО, заведующая детским садом № 12:

Остаться в зиму без жилья – это ужасно! Мои коллеги сразу же объявили сбор одежды и средств для семьи погорельцев. Я лично отдала своё пальто. Также я написала ходатайство в управление по делам образования, чтобы Саша Попова ходила до Нового года в садик бесплатно. Потом буду добиваться, чтобы родителей до июня освободили от ежемесячной платы, которая составляет около 1200 рублей.

http://www.kr74.ru

Ключевые теги: пожар, соседи, семья, Кыштым.

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