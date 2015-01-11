В Сатке завершена работа над самым крупным проектом программы «Городская среда»

В Западном районе Сатки торжественно открыт вновь построенный сквер «Маленький принц», сообщает пресс-служба администрации Саткинского муниципального района.

Символическую красную ленту перерезал Александр Глазков, глава Саткинского района. Обращаясь к саткинцам, но отметил, что сквер построен и благоустроен благодаря инициативе партии «Единая Россия», партийному проекту «Формирование комфортной городской среды» и поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Глава района напутствовал жителей беречь новое место отдыха и сообщил, что муниципалитет рассмотрит возможность изыскать средства на установку видеокамер наблюдения в сквере.

После церемонии открытия взрослые и дети участвовали в игровой программе - путешествовали вместе с Маленьким Принцем и его другом лётчиком по волшебным планетам.

Работы по подготовке площадки начаты в сентябре прошлого года в рамках программы «Реальные дела» в Саткинском районе. За счёт средств местного бюджета в ходе подготовительных работ были выполнены вертикальная планировка территории, устройство подпорной стенки, устройство фундаментов под элементы благоустройства и линии электроснабжения

В 2017 году проект сквера был включён в списки для голосования в рамках проекта «Единой России» «Формирование комфортной городской среды» на электронных площадках и в ходе народного голосования набрал наибольшее количество голосов из предложенных для благоустройства вариантов общественных мест Сатки.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Саткинского муниципального района» на 2017 год в рамках реализации приоритетного партийного проекта «Формирование комфортной городской среды» было выполнено благоустройство территории: устройство парковки, основных площадок, пешеходных дорожек, детской площадки с резиновым покрытием, установка входных групп и скульптур, фонарных столбов, скамеек, урн, озеленение.

Всего на проект из бюджетов трёх уровней – местного, регионального и федерального, - израсходовано более 12 млн рублей.

За основу оформления пространства сквера взято произведение Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и проект, составленный по нему саткинским архитектором Евгенией Саниной.

В центре сквера расположен металлический глобус, символизирующий Землю, установлена также скульптура планеты с сидящим на ней Маленьким Принцем и фигуры других героев произведения с элементами подсветки, цитаты из книги использованы в виде гравировки на напольном покрытии.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-satke-zavershena-rabota-nad-samym-krupnym-proektom-programmy-gorodskaya-sreda-41364