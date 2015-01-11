Челябинских инноваторов приглашают побороться за грант в 500 тысяч рублей

Фонд содействия инновациям предлагает молодым людям в возрасте от 18 до 30 лет принять участие в программе «УМНИК». Прием заявок продолжится до 5 ноября, сообщает министерство образования.

Оформление и подача заявок осуществляется на официальном сайте. Для этого необходимо пройти регистрацию и предоставить информацию о проекте, которая содержит сведения о потенциале коммерциализации. Прием работ проводится до 5 ноября включительно, после чего проекты проходят полуфинальный заочный отбор, в рамках которого эксперты оценивают представленный продукт на актуальность, научно-техническую новизну, достижимость результатов.

Организаторы принимают проекты по пяти направлениям: информационные технологии, медицина будущего, современные материалы и технологии их создания, новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии.

Финальный этап конкурса «УМНИК» состоится 29-30 ноября в Южно-Уральском государственном университете и будет включать в себя оценку перспектив коммерциализации проекта и квалификации заявителя. Победители отбора получат грант в размере 500 тысяч рублей на 2-летний период развития собственной идеи.

По данным организаторов мероприятия, за 2015 и 2016 годы по итогам двух проведенных конкурсов победителями стали 70 южноуральцев.

Добавим, целью программы «УМНИК» является поддержка молодых ученых, стремящихся реализоваться через инновационную деятельность, и стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности, а также стимулирование молодых ученых и специалистов к созданию малых инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации результатов научных разработок.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinskih-innovatorov-priglashayut-poborotsya-za-grant-v-500-tysyach-rubley-41395