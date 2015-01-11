Южноуральцев научат здороваться по-японски и играть в шахматы

Центр культурно-просветительских программ Публичной библиотеки и специалисты Челябинского общества «Россия-Япония» продолжают знакомить южноуральцев со Страной восходящего солнца. На очереди занятие «Занимательного японского» и лекция-демонстрация по игре в сёги, сообщает пресс-служба учреждения.

Япония – островная страна, которая долгое время была закрытой и поэтому сохранила удивительную в своей самобытности культуру. Челябинская областная универсальная научная библиотека приглашает южноуральцев поближе познакомится с культурой и языком Страны восходящего солнца.

На лекции «Занимательный японский» научат знакомиться по-японски, разбираться в речевом этикете и точных правилах, которые родились в строгой иерахической системе, расскажут секрет боевого клича Пикачу.

Лекцию «Занимательный японский» проведет специалист Челябинского общества «Россия-Япония» Нина Крючкова. Она прошла годичную стажировку в университете Дайто Бунка (Токио) по стипендии японского правительства «Японский язык и культура».

Занятие состоится в Челябинской областной универсальной научной библиотеке 20 октября в 17.00 в зале № 3 (3-й этаж).

Шахматы сёги –традиционная японская настольная игра. В неё играют вдвоём, поочередно делая ходы на доске 9×9 клеток, нумерующихся сверху вниз и справа налево. Клетки никак не обозначены и не имеют цвета. Сверху расставляются в три ряда белые фигуры – пятиугольные дощечки с названиями фигур, внизу – фигуры черных. У каждого игрока по 20 фигур 8 наименований, отличающихся друг от друга своей ценностью, силой и рисунком ходов.

Цель игры – поставить мат королю противника. Исход партии зависит от умения игрока просчитывать ходы, развивать позицию на доске в свою пользу и выбирать стратегию в зависимости от сложившейся ситуации.

Сделать первые шаги в удивительный мир японских настольных игр южноуральцам поможет руководитель клуба «Сёги» при Челябинском обществе «Россия-Япония» Алёна Тимеркаева, 21 октября в 14.00 в зале № 3 Публичной библиотеки (3-й этаж).

Мероприятия пройдут в рамках проекта «Путешествуй по миру с Публичкой». Вход свободный. Необходима предварительная регистрация по телефону: +7 (351) 266-62-96 или на сайте Timepad.ru. Регистрация на занятие «Занимательный японский». Регистрация на лекцию-демонстрацию по игре в сёги

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralcev-nauchat-zdorovatsya-po-yaponski-i-igrat-v-shahmaty-41415