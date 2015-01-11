В Кыштыме задержан руководитель одной из организаций в сфере ЖКХ за мошенничество

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области вместе с коллегами межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» установили, что крупная организация жилищного хозяйства Кыштыма получала от населения денежные средства в качестве оплаты за тепло, предоставленное ресурсо-снабжающей компанией.

Однако полученные денежные средства перечислялись поставщику энергоресурсов не в полном объёме. В результате совершено хищение на сумму 12,1 миллиона рублей.

Вывод денежных средств в наличный оборот осуществлялся директором жилищной организации через созданную для этих целей фирму.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секртарь полиции Светлана Дятлова, по данному факту в следственном отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Должностному лицу грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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