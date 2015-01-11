Оперативная обстановка на 20 октября 2017 года

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа
1. Сегодня пятница, 20 октября 2017 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была + 4 град. С
• атмосферное давление 730 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 63 %
• ветра западный 5-10 м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 4 ДТП.
Без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения: Октябрьская 21 с 10 до 13 часов
Гайдара 23-2п, Дзержинского 35-6,7,8,14,15,16п, Ленина 55, Бажова 1, К Маркса 13-1п с 9 до окончания
Октябрьская 10 с 9 до 13 часов
Набережная 17,21,25,27,33,37,41,43 с 9 до 15 часов
2 В сетях электро-снабжения п. Н. Теча с 9 до 17 часов
3 В сетях горячего водоснабжения теплоснабжения: Октябрьская 21 с 10 до 13 часов
Гайдара 23-2п, Дзержинского 35-6,7,8,14,15,16п, 37-3п, Ленина 55, Бажова 1, К Маркса 13-1п с 9 до окончания
Октябрьская 10 с 9 до 13 часов
Вниманию жителей округа!
По данным Челябинского ЦГМС :
Сегодня, 20 октября, на территории Челябинской области ожидается облачная погода, в большинстве районов небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах до умеренных. Ветер западный 8-13 м/с, отдельные порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от минус 2º до плюс 3º, днем плюс 2-7º.
Вниманию жителей округа!
Согласно постановлению Главы Озерского городского округа руководителям организаций, независимо от форм собственности, до 30 октября организовать уборку и вывоз мусора с закрепленных и прилегающих территорий (до 5 метров по периметру границ землепользования), уличных газонов, тротуаров и проезжей части дорог.
В связи с этим до 30 октября разрешено бесплатное пользование специализированным полигоном твердых коммунальных отходов, за исключением вывоза строительного мусора.
2.2. Гидрологическая обстановка: в норме. 2.3. Лесопожарная обстановка: в норме.
2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.
2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.
2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.
2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.
2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).
2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,11
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2.10. Обстановка на водных объектах:
Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет.
С начала года на водоемах области погибло 46 человек. За аналогичный период 2016 года на водоемах области погибло 78 человек.
2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.
III. Прогноз возможных ЧС на 20.10.2017 г.
3.1. Опасные явления: не прогнозируются.
3.2. Комплекс неблагоприятных явлений: не прогнозируется.
3.3. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область. Облачная погода, в большинстве районов небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах до умеренных. Ветер западный 8-13 м/с, отдельные порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от минус 2º до плюс 3º, днем плюс 2-7º.
3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение
неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.
3.4.2 Лесопожарная обстановка: В соответствии с прогнозируемыми классами пожарной опасности и сложившейся обстановкой (Р=0,2) возникновение очагов природных пожаров на территории Озерского городского округа не прогнозируется.
3.5. Техногенные ЧС:
3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: ухудшение видимости и состояния дорожного покрытия при выпадении осадков, а также нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.
3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,2). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.
3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).
3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: Сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с неустойчивыми погодными явлениями, низкой температурой воздуха ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога.
3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.
3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _188_ обращения граждан.
http://www.ozerskadm.ru