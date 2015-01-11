Татышским ребятишкам подарили площадку для игры и творчества под открытым небом

19 октября в посёлке Татыш на площади перед дворцом культуры им. Пушкина состоялось открытие детской многофункциональной площадки для гармоничного физического, эстетического и культурного развития детей и подростков.

Следует отметить, что проект «Экология детства – Росатом» в этом году стал одним из победителей открытого конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и реализации на территории Озерского городского округа благотворительных социально-значимых инициатив. Конкурс проводится в рамках благотворительной деятельности ФГУП «ПО «Маяк» и Госкорпорации «Росатом». В ходе реализации проекта «Экология детства – Росатом» была оборудована современная яркая детская игровая площадка с безопасным покрытием и ограждением.

Кроме того, в рамках проекта «Возрождение культурных и патриотических традиций» рядом с площадкой был оборудован подиум для проведения культурно-массовых, детских и семейных мероприятий и праздников, места для зрителей, а также пешеходная зона с разметкой для обучения маленьких жителей посёлка правилам дорожного движения и безопасного поведения на улице. Таким образом на площади около дворца культуры получился целый комплекс для проведения досуговых и обучающих программ.

В день открытия комплекса состоялось торжественное мероприятие. С приветственным словом к юным и взрослым жителям посёлка, а также многочисленным гостям праздника обратился исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» Александр Славин:

– Символично, что второй год подряд победителями конкурса становятся проекты, которые помогают сделать жизнь в посёлке лучше и интересней. В прошлом году был оборудован тренажёрный комплекс, который очень востребован жителями. В этом году, благодаря людям неуспокоенным, заботящимся о других, в посёлке появилась такая прекрасная многофункциональная площадка, где есть всё для гармоничного развития личности.

Как отметила один из авторов проекта, заведующая ДК им. Пушкина Марина Золотарёва, в дальнейшем обслуживанием и содержанием площадки будет заниматься дворец культуры, а на ближайшее время уже сформирован график мероприятий, которые планируется провести на этой площадки для детей младшего и среднего возраста, в том числе и совместно со учащимися школы №22.

– Сегодня мы открываем первую арт-площадку в Озерском городском округе, – подчеркнула начальник управления образования администрации округа Наталья Сальникова. – Мы гордимся тем, что она открыта именно в посёлке Татыш, который в настоящее время активно развивается, в нём очень много детей, детей творческих и одарённых. Эта площадка позволит открывать в Озерске новые таланты.

Депутат Собрания депутатов Озерского городского округа Александр Каюрин отметил, что открытие культурно-досугового комплекса является очень значимым событием для посёлка, а реализация проекта стала возможной благодаря инициативе, которую проявили жители Татыша:

– В ходе предвыборных встреч жители посёлка говорили о том, что здесь обязательно должен появиться новый современный объект для детей и молодёжи. Эту идею поддержали директор Культурного-досугового центра Виктор Кудревич и заведующая ДК им. Пушкина Марина Золотарёва, они много сил вложили в разработку и реализацию проекта. Конечно, ничего не получилось бы без финансовой поддержки ФГУП «ПО «Маяк». Благотворительный совет эту идею оценил, был получен грант, который стал движущей силой, и сегодня мы видим замечательный результат этой общей работы.

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Фото Владимира Беляева.