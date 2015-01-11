Татышским ребятишкам подарили площадку для игры и творчества под открытым небом

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Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
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Татышским ребятишкам подарили площадку для игры и творчества под открытым небом

19 октября в посёлке Татыш на площади перед дворцом культуры им. Пушкина состоялось открытие детской многофункциональной площадки для гармоничного физического, эстетического и культурного развития детей и подростков.

Следует отметить, что проект «Экология детства – Росатом» в этом году стал одним из победителей открытого конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и реализации на территории Озерского городского округа благотворительных социально-значимых инициатив. Конкурс проводится в рамках благотворительной деятельности ФГУП «ПО «Маяк» и Госкорпорации «Росатом». В ходе реализации проекта «Экология детства – Росатом» была оборудована современная яркая детская игровая площадка с безопасным покрытием и ограждением.

Кроме того, в рамках проекта «Возрождение культурных и патриотических традиций» рядом с площадкой был оборудован подиум для проведения культурно-массовых, детских и семейных мероприятий и праздников, места для зрителей, а также пешеходная зона с разметкой для обучения маленьких жителей посёлка правилам дорожного движения и безопасного поведения на улице. Таким образом на площади около дворца культуры получился целый комплекс для проведения досуговых и обучающих программ.

В день открытия комплекса состоялось торжественное мероприятие. С приветственным словом к юным и взрослым жителям посёлка, а также многочисленным гостям праздника обратился исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» Александр Славин:

Символично, что второй год подряд победителями конкурса становятся проекты, которые помогают сделать жизнь в посёлке лучше и интересней. В прошлом году был оборудован тренажёрный комплекс, который очень востребован жителями. В этом году, благодаря людям неуспокоенным, заботящимся о других, в посёлке появилась такая прекрасная многофункциональная площадка, где есть всё для гармоничного развития личности.

Как отметила один из авторов проекта, заведующая ДК им. Пушкина Марина Золотарёва, в дальнейшем обслуживанием и содержанием площадки будет заниматься дворец культуры, а на ближайшее время уже сформирован график мероприятий, которые планируется провести на этой площадки для детей младшего и среднего возраста, в том числе и совместно со учащимися школы №22.

Сегодня мы открываем первую арт-площадку в Озерском городском округе, – подчеркнула начальник управления образования администрации округа Наталья Сальникова. – Мы гордимся тем, что она открыта именно в посёлке Татыш, который в настоящее время активно развивается, в нём очень много детей, детей творческих и одарённых. Эта площадка позволит открывать в Озерске новые таланты.

Депутат Собрания депутатов Озерского городского округа Александр Каюрин отметил, что открытие культурно-досугового комплекса является очень значимым событием для посёлка, а реализация проекта стала возможной благодаря инициативе, которую проявили жители Татыша:

В ходе предвыборных встреч жители посёлка говорили о том, что здесь обязательно должен появиться новый современный объект для детей и молодёжи. Эту идею поддержали директор Культурного-досугового центра Виктор Кудревич и заведующая ДК им. Пушкина Марина Золотарёва, они много сил вложили в разработку и реализацию проекта. Конечно, ничего не получилось бы без финансовой поддержки ФГУП «ПО «Маяк». Благотворительный совет эту идею оценил, был получен грант, который стал движущей силой, и сегодня мы видим замечательный результат этой общей работы.

http://www.ozerskadm.ru

Фото Владимира Беляева.

Татышским ребятишкам подарили площадку для игры и творчества под открытым небом

Татышским ребятишкам подарили площадку для игры и творчества под открытым небом

Татышским ребятишкам подарили площадку для игры и творчества под открытым небом

Татышским ребятишкам подарили площадку для игры и творчества под открытым небом

Татышским ребятишкам подарили площадку для игры и творчества под открытым небом

Татышским ребятишкам подарили площадку для игры и творчества под открытым небом

Татышским ребятишкам подарили площадку для игры и творчества под открытым небом

Татышским ребятишкам подарили площадку для игры и творчества под открытым небом

Татышским ребятишкам подарили площадку для игры и творчества под открытым небом

Татышским ребятишкам подарили площадку для игры и творчества под открытым небом

Татышским ребятишкам подарили площадку для игры и творчества под открытым небом

Татышским ребятишкам подарили площадку для игры и творчества под открытым небом

Татышским ребятишкам подарили площадку для игры и творчества под открытым небом

Татышским ребятишкам подарили площадку для игры и творчества под открытым небом

Ключевые теги: детская площадка, Татыш.

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