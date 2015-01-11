Пропавшая несколько дней назад молодая озерчанка вернулась домой

В Озерске завершились поиски 34-летней женщины. «Потеряшка» ушла из дома в неизвестном направлении еще 17 октября. Сразу же к ее поискам были привлечены волонтеры, а вскоре и полиция.

- Оксана Дитятьева найдена, жива! — сообщили сайту «Первый областной» волонтеры поискового отряда «Легион-Спас».

Сейчас жительница Озерска находится под присмотром родных. Сообщается, что у нее возникли проблемы с памятью, женщина не помнит последовавших за своим исчезновением дней.

- Оксана восстанавливается дома, у нее травма головы, сотрясение головного мозга. От госпитализации отказалась. Будет наблюдаться у невролога и психолога. Пока ничего, что с ней происходило, не помнит, — рассказала сайту «Первый областной» сестра женщины Анна Бычкова.

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