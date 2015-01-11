В Озёрске обнаружили тайник с сотовыми и тату-машинкой

Сотрудники оперативного отдела колонии пресекли попытку провоза 38 мобильных телефонов на территорию учреждения.
На прилегающей к колонии режимной территории в деревянных брусьях, предназначенных для производственных нужд учреждения, в специально оборудованных тайниках также были обнаружены и изъяты 34 зарядных устройства для телефонов, наушники к ним, usb-провода, 500 грамм дрожжей, а также машинка для татуировок с комплектующими частями. По факту провоза на территорию учреждения запрещенных предметов проводится проверка.
Пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области
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Ключевые теги: исправительная колония.
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